HABER

İnsan eli değmiş en eski çizim bulundu!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2018 15:57 | Son Güncelleme

İnsan eliyle yapılmış en eski çizim Güney Afrika'daki Blombos Mağarası'nda bulundu. 73.000 yıl önce çizildiği tespit edilen soyut figürün gizemi tam olarak çözülemese de bilim insanları hashtag işaretini andıran çizimin insanlığın düşünülenden çok daha önce soyut düşünme yeteneğine sahip olduğunu kanıtladığını savunuyor.

İnsan eli değmiş en eski çizim bulundu!

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre mağarada bulunan çizim birbirine kesen 9 çizgiden oluşuyor. İnce taneli pürüzsüz bir kaya parçasına 73.000 yıl önce kasıtlı olarak çizildiği tespit edilen figür günümüzde sosyal medyada etiketlemeler yapmak için kullanılan hashtag (#) işaretine benziyor.

Bilim insanları çizimin keşfinin insanlığın düşünülenden çok daha önce soyut düşünme yeteneğine sahip olduğunu kanıtladığını savunuyor. Blombos Mağarası’nda Witwatersrand Üniversitesi’nden arkeolog Luca Pollarolo tarafından bulunan 73.000 yaşındaki çizim Afrika, Avrupa ve Güneydoğu Asya’da bulunan önceki çizimlerden en az 30.000 yıl daha eski.

ELEKTRON MİKROSKOBU KULLANILDI

Çizimi ilk bulduğunda bunu doğal bir oluşum zanneden Pollarolo ile 1991’den beri mağaradaki kazıları yöneten Profesör Christopher Henshilwood elektron mikroskobu dahil çeşitli araçlar kullanarak yaptıkları inceleme sonucu bu çizimin sadece kasıtlı şekilde yapılmış olabileceği sonucuna vardı.

Henshilwood, “Bu keşiften önce Paleolitik arkeologlar, soyut sembollerin ilk kez yaklaşık 40.000 yıl önce Homo Sapiens’lerin Avrupa’ya girerek yerli Neandertallerin yerini aldığı zamanda ortaya çıktığını inanıyordu. Ancak bizim ekibimizdeki üyelerin de sıklıkla katıldığı Afrika, Avrupa ve Asya’daki son arkeoloji keşifleri çok daha erken zamanda sembollerin üretildiğini ve kullanıldığını destekliyor” diye konuştu.

Semboller üretmenin insanlığın önemli bir aşaması olduğu, bunun dil ve yazının gelişimine yol açtığı düşünülüyor.

Blombos Mağarası’nda sembolik düşünmenin diğer örnekleri olan başka bulgular da bulunmuştu. Bunlar arasında toprak boyasıyla kaplanmış boncuk kabuklar ve üzerine soyut figürler oyulmuş toprak boyası parçaları yer alıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Herkesin konuştuğu o geneleve polis baskını!Herkesin konuştuğu o geneleve polis baskını!
Florence Kasırgası uzaydan böyle görüntülendi Florence Kasırgası uzaydan böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çizim Güney Afrika blombos Mağarası soyut elektron hastag hashtag

En Çok Okunan Haberler

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Bu açıklama dünya devlerini daha da gerecek!

Bu açıklama dünya devlerini daha da gerecek!

Herkesin konuştuğu o geneleve polis baskını!

Herkesin konuştuğu o geneleve polis baskını!

Florence Kasırgası uzaydan böyle görüntülendi

Florence Kasırgası uzaydan böyle görüntülendi

Havuza girdi 5 parmağını kaybetti! Doktorlar çözüm bulamadı!

Havuza girdi 5 parmağını kaybetti! Doktorlar çözüm bulamadı!

Kaza yapan araç havada böyle süzüldü!

Kaza yapan araç havada böyle süzüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.