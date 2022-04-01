HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnsan Geninin Haritası Tamamlandı

İnsan Geninin Haritası Tamamlandı

01.04.2022 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilimadamları insan hayatının genetik haritasını tamamladıklarını açıkladı. Böylece yaklaşık 20 yıl önce oluşturulan bulmacanın eksik parçaları tamamlanmış oldu

İnsan Geninin Haritası Tamamlandı

Bilimadamları insan hayatının genetik haritasını tamamladıklarını açıkladı. Böylece yaklaşık 20 yıl önce oluşturulan bulmacanın eksik parçaları tamamlanmış oldu.

Daha önceki çalışmada insan genom dizilişi o dönemki DNA dizilimi teknolojileri bazı kısımları okuyamadığı için tamamlanamamıştı. Güncellemelerin ardından bile genomun haritasının yaklaşık yüzde 8’i eksik kalmıştı.

Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip eksiksiz insan genomu dizilişini Science dergisinde yayımlanan araştırmada anlattı.

Çalışmaya katılan ve İnsan Genom Projesi’nde yer alan Washington Üniversitesi araştırmacısı Evan Eichler, “Bizi insan yapan genlerin bazıları genomun karanlık maddesindeydi ve bunlar yakalanamamıştı. 20 yıldan fazla zamanımızı aldı ancak sonunda başardık” dedi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne bağlı Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü direktörü Eric Green, “Eksiksiz bir insan genomu dizilimini çıkarmak inanılmaz bir bilimsel başarı. DNA haritamızın ilk en kapsamlı halini bize gösteriyor” dedi.

Green, bu sayede insan genomunun işlevsel nüanslarını anlama çabalarının güçleneceğini ve bunun sonucunda da insan hastalığına ilişkin genetik çalışmaların güçleneceğini söyledi.

Uzmanlar genom diziliminin oluşturulması sayesinde bu kişinin DNA’sındaki tüm varyantların tespit edilebileceğini ve bu bilginin de sağlık konusunda daha iyi yönlendirme yapılması için kullanılacağını belirtiyor.

Bilimadamları genomun tam haritasına ulaşılmış olmasının insanlığa evrimin ve biyolojinin daha iyi anlaşılması ve aynı zamanda yaşlanma, kanser ve kalp rahatsızlığı gibi alanlarda tıbbi keşiflerin de önünü açacağını belirtiyor.

İlk olarak 1990 yılında başlatılan İnsan Genom Projesi 2003 yılında ilk insan genomunu tamamladığını açıklamış, ilk kez insan hayatının DNA haritası ortaya çıkarılmıştı. Ancak genomdaki genetik bilgilerde doldurulmamış ya da bazen de tekrar eden bölgeler gibi birleştirilmesi zor bazı boşlukların olduğu belirtilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakız çiğnemek orucu bozar mı?Sakız çiğnemek orucu bozar mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e kritik öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e kritik öneri
İbn-i Sina reçetesi: 10 dakika kaynaması yeterli!İbn-i Sina reçetesi: 10 dakika kaynaması yeterli!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesiyle büyüledi! "Atakan abimiz görmesin"

Dekoltesiyle büyüledi! "Atakan abimiz görmesin"

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

Liselilerin şakalaşması kanlı bitti! Kızlar tuvaletine itilince...

Liselilerin şakalaşması kanlı bitti! Kızlar tuvaletine itilince...

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Musa Orhan hakkında flaş karar

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Musa Orhan hakkında flaş karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e kritik öneri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e kritik öneri

Genç sevgilileri katletmişlerdi! Yeni detaylar ortaya çıktı

Genç sevgilileri katletmişlerdi! Yeni detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Haftada 3 kez! ‘‘Riskleri umrumda değil, bence buna değer!’’

Haftada 3 kez! ‘‘Riskleri umrumda değil, bence buna değer!’’

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kendini ele verdi! 4 yıl boyunca mutfakta gizlemiş

Kendini ele verdi! 4 yıl boyunca mutfakta gizlemiş

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.