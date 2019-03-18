"İnsan hakları, adalet ve barış merkezli, kapsayıcı bir dış politikaya inanıyorum"

ABD Kongresinin ilk başörtülü Müslüman üyesi Ilhan Omar, "İnsan hakları, adalet ve barışın merkezde olduğu kapsayıcı bir dış politikaya inanıyorum." ifadesini kullandı.

Omar, Washington Post için "Evrensel değerlerimizi, tüm milletlere uygulamalıyız. Ancak o zaman barışı sağlayabiliriz." başlıklı bir makale kaleme aldı.

Kongredeki görevine başladığından bu yana ABD'nin karşı karşıya kaldığı sorunlar hakkında açık ve içten bir şekilde konuştuğunu vurgulayan Omar, "Savaştan kurtulmuş birisi ve bir mülteci olarak, ABD dış politikası, asker ruhu ve dünyadaki rolümüz hakkında da samimi bir tartışma yürütmeye çalıştım." ifadelerine yer verdi.

Omar, "Savaşın yok ediciliğini ilk elden gördüm. Bir gün, insanların inançları ve etnik kökenlerine bakmaksızın barış ve fırsat vadeden topraklar olan ABD'ye gelmeyi hayal ettim. Ancak bu değerlere bağlı kalmadığımızda ABD'nin dünyadaki imajının sarsıldığını da gördüm." görüşünü paylaştı.

- "Kapsayıcı bir dış politikaya inanıyorum"

"İnsan hakları, adalet ve barışın merkezde olduğu kapsayıcı bir dış politikaya inanıyorum." ifadelerini kullanan Omar, bu vizyonun çatışmalardan doğrudan etkilenenlerin tecrübelerini merkeze aldığını, ABD'nin çatışmalardaki yerinin uzun vadedeki etkilerini hesaba kattığını ve kısa dönemli siyasi uygunluğu dikkate almaksızın Amerikan değerlerine bağlı olduğunu vurguladı.