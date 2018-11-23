İnsan Hakları Derneği: Doğu ve Güneydoğu'da son bir yılda 53 kadın erkek şiddeti sonucu katledildi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Kadın Komisyonu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde son bir yılda 53 kadının aile içi ve toplumsal alanda gerçekleşen erkek şiddeti sonucu katledildiğini, 30 kadının da maruz kaldıkları şiddet sonucu yaralandığını açıkladı. İHD Kadın Komisyonu tarafından hazırlanan "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kadına Yönelik Şiddet Raporu", 25 Kasım 2017-23 Kasım 2018 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor. Raporda, "Son 6 yıl içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toplamda, 374 kadın cinayeti işlenmiş, 220 yaralama vakası meydana gelmiş ve 50 kadın cinsel saldırıya maruz kalmıştır. İHD Diyarbakır Şubesi olarak ulaştığımız bu tespitler sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılan tespitler olup, kadın kimliği üzerinden gerçekleşmiş olayları yansıtmaktadır. Türkiye'nin kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin genel tablosu ise daha vahimdir" denildi. "Şiddetin ve tecavüz kültürünün toplumsal yapı taşları her gün erkekliğin kutsanmasıyla birlikte toplumun her alanına sirayet etmektedir. Beraberinde birçok şiddet vakasını getiren bu durum bazen de en ağır haliyle ölümlerle sonuçlanmıştır" ifadelerine de yer verilen raporda, kadın kimliğini ötekileştiren hakir bir bakışın olduğu savunuldu.

'Son altı yılda kadına şiddet arttı' Raporda ayrıca son altı yılda kadına yönelik şiddetin arttığına vurgu yapılıyor ve 2012-2016 yılları arasında 33 kadının kuşkulu bir şekilde öldüğü belirtilen raporda aile içi şiddet olayları neticesinde yaralanma ve ölüm olaylarının önceki yıllara göre artış gösterdiği kaydediliyor. İHD, kadın mücadelesinin yeni bir boyut kazandığını buna karşılık devlet politikalarının hep geriye gittiğini, bölgede OHAL süreci ile birlikte kadın derneklerinin kapatılmasının da devletin kadın poltikalarının bir sonucu olduğunu ifade etti. Diyarbakır Barosu: 1119 kadın, hukuki destek için merkezimize başvuru yaptı Öte yandan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi de kadın hakları konusunda bir açıklama yaptı. Baro açıklamasında Türkiye'de kadına yönelik şiddet vakalarında her yıl artış yaşandığı, kadına yönelik cinsel saldırı suçlarında, faillerdeki cinsel arzu ve isteğin ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla kimyasal veya fiziksel kastrasyon olarak tanımlanan "Hadım" uygulamasına yönelik kanun tasarısının, kadını şiddetten korumaktan uzak olduğunun altı çizildi.