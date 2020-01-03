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  4. İnsan Hakları Derneği’nden Güney Kıbrıs’ın adalet sistemine tepki

İnsan Hakları Derneği’nden Güney Kıbrıs’ın adalet sistemine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 00:00 | Son Güncelleme

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Güney Kıbrıs’ta tecavüze uğradığını iddia eden 19 yaşındaki İngiliz kadının suçlu bulunması nedeniyle Güney Kıbrıs’ın adalet sistemini eleştirdi.KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Güney Kıbrıs’ta 19 yaşındaki bir İngiliz kadının tecavüz davasında mahkemeye yalan söylediği gerekçesiyle suçlu bulunmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi ve adaletini protesto ettiklerini belirtti.

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Güney Kıbrıs’ta tecavüze uğradığını iddia eden 19 yaşındaki İngiliz kadının suçlu bulunması nedeniyle Güney Kıbrıs’ın adalet sistemini eleştirdi.
KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Güney Kıbrıs’ta 19 yaşındaki bir İngiliz kadının tecavüz davasında mahkemeye yalan söylediği gerekçesiyle suçlu bulunmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi ve adaletini protesto ettiklerini belirtti. Kıbrıs Rum kesiminin İsrail’in tepkisinden çekinmesi nedeniyle, İngiliz kadının haklarına sahip çıkmasına yardımcı olmadığını belirten Işık, suçlu bulunan genç kadının annesinin de Güney Kıbrıs’ı boykot çağrısında destek verdiğini ifade etti.
İngiliz kadın Güney Kıbrıs’ta turizm beldesi Ayia Napa’da 12 İsrailli tarafından tecavüze uğradığını iddia etmişti.

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