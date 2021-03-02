İnsan Hakları Eylem Planı Neler Vaat Ediyor?

Adalet Bakanlığı’nın 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Eylem Planı, Salı günü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

İnsan Hakları Eylem Planı’nın amaçları arasında güçlü bir insan hakları koruma mekanizması oluşturmak, şeffaflığı arttırmak, kişisel özgürlükleri kuvvetlendirmek, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü arttırmak ve yargı bağımsızlığı ile adil yargılanma hakkını kuvvetlendirmek olduğu belirtiliyor.

Pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eylem planının Cumhur İttifakı olarak üzerinde çalıştıkları yeni ve sivil anayasanın bir ön çalışması olduğunu ifade etti.

Erdoğan: ‘‘Eylem planının çatısını yeni anayasa teklifimiz oluşturuyor’’

Erdoğan, ‘‘Yarın İnsan Hakları Eylem Planımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Bu eylem planında dokuz başlık altında yüzlerce faaliyet yer alıyor. Attığımız her adımda olduğu gibi İnsan Hakları Eylem Planı'nda da hemen her konunun dönüp dolaşıp darbe anayasasının yol açtığı sıkıntılara dayandığını gördük. Bir süre önce milletimizin takdirine sunduğumuz yeni anayasa hazırlama teklifiniz bu eylem planının çatısını yani tacını oluşturuyor. Yeni ve sivil anayasa teklifini tüm platformlarla tartışmaya açarak bir yola çıkıyoruz. Esasen 10 yıldır ülkemizin gündemine müteaddit defalar getirdik. Maalesef milletimize layık, yeni ve sivil bir anayasaya kavuşamadık. İnşallah bu sefer başaracağız’’ dedi.