"İnsan hakları ihlalleri olduğunu söylemek abesle iştigaldir"

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Türkiye'de insan hakları ihlalleri olduğunu söylemek aslında abesle iştigaldir. Sonuçta hukuk ve kanunlar herkes için geçerlidir. Türkiye bir hukuk devletidir." dedi.

Usta, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaretinde, kentte üç günlük eğitim programlarına katılacaklarını söyledi.

Temel hedeflerinin özellikle AK Parti iktidarıyla insan hakları noktasında kat ettikleri yolu, ilerlemeleri, başarıları bir kere daha hafızalarda yenilemek olduğunu belirten Usta, "Bundan sonraki süreçte vizyonumuzla söylemimizle beraber nasıl bir yol izleyeceğimiz noktasında bütün bölgemizdeki il başkanlarımızın başkanlığında bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "Muhalefet, özellikle insan haklarının ihlal edildiği yönünde açıklamalar yapıyor. Türkiye'de insan hakları ihlal ediliyor mu?" şeklindeki sorusu üzerine Usta, "İnsan hakları ihlali denilince aslında somut bir iki tane olay bile gündeme getiremiyorlar." ifadelerini kullandı.