İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Roth'dan Çin'e ''küresel tehdit'' eleştirisi:

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Çin'i hem ülke içinde yarattığı gözetleme sistemi hem de ekonomik ve diplomatik nüfuzunu kullanıp küresel çabaları engelleyerek insan hakları için ''küresel tehdit'' oluşturmakla eleştirdi.

Çin tarafından Hong Kong'a girişine izin verilmeyen HRW Direktörü Kenneth Roth, örgütün ''2020 Dünya Raporu''nu BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Roth, Çin hükümeti başta olmak üzere Trump yönetimi ve göçmen politikası, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik hak ihlalleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'deki insan hakları ihlalleri, Venezuela ve Suriye gibi birçok ülkeye sert eleştiriler yöneltti.

Roth, ''Pekin uzun süre ülke içindeki muhalifleri bastırdı, şimdi ise Çin hükümeti bu sansürü dünyanın geri kalanına yaymaya çalışıyor. Hükümetlerin herkesin geleceğini korumak için Pekin’in uluslararası insan hakları sistemine yönelik küresel saldırılarına karşı birlikte hareket etmesi gerek.'' dedi.