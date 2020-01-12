İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi

İnsan Hakları İzleme Örgütünden yapılan açıklamada, Roth'un örgütün 2020 raporunu yazmak üzere Hong Kong'a gittiği ancak gerekçesi belirtilmeden girişine verilmediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roth, Pekin yönetiminin insan haklarını savunma çabalarına yönelik giderek artan saldırılarına ışık tutmak istediğini belirterek, "Hong Kong'a girişimin engellenmesi problemi açıkça ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu girişimin Çin'in Hong Kong'u kontrol altında tutmaya yönelik baskısını artırdığını gösteren bir işaret olduğuna dikkati çeken Roth, "İlgili hükümetler, çok sayıda insanın aylardır protesto ettiği Çin’in korkunç baskısına karşı sağlam bir duruş sergilemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in küresel olarak baskısını artırmak istemesiyle temel hak ve özgürlüklerin tehlikeye atıldığını belirten Roth, Çin topraklarında özgürce ve onurlu yaşam hakkı isteyen insanların on yıllardır en ağır baskıya maruz kaldıklarına işaret etti.

Roth, adaya girişine izin verilmemesinin Çinli aktivistlerin maruz kaldığı muamelelerle kıyaslanamayacağını kaydederek, Çin’in İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi uluslararası örgütlerin çalışmalarına müdahale çabalarının küresel sansür biçimi olduğunu savundu.