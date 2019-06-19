İnsan Hakları İzleme Örgütü: ‘Gezi Davası Düşürülsün’ 

Merkezi ABD’de bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü HRW, 24 Haziran'da başlayacak Gezi Parkı protestoları davası öncesinde bir çağrı mesajı yayınladı. HRW’nin video mesajında 16 kişinin hükümeti devirmeye teşebbüsle suçlandığı davanın ‘düzmece’ olduğu savunuldu ve bu nedenle de ‘düşürülmesi gerektiği’ ifade edildi.

HRW uzmanları 16 kişinin yargılandığı Gezi protestoları davası iddianamesiyle ilgili ayrıntılı bir analizi Mart ayında yayınlamıştı. Bu analizde, davalılara yönelik ‘hükümeti devirmek amacıyla güç ve şiddet kullanılması’ ve yine aynı amaçla ‘plan yapılması’ suçlamalarının hiçbir delile dayandırılmadığına vurgu yapılmıştı.

Kurumdan yapılan son açıklamada, 24 Haziran’da başlayacak davanın düşürülmesi, tutuklu yargılanan, davanın baş sanığı Osman Kavala ile Yiğit Aksakoğlu’nun serbest bırakılması için çağrıda bulunuldu.

Konuyla ilgili yorumlarını paylaşan HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, davanın başlama gününün, 23 Haziran’da yeniden yapılacak tartışmalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin hemen sonrasına denk geldiğini hatırlattı ve bu gergin atmosfer altında halkın Gezi protestoları davasını göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.