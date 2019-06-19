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İnsan Hakları İzleme Örgütü: ‘Gezi Davası Düşürülsün’ 

19.06.2019 18:22 | Son Güncelleme

Merkezi ABD’de bulunan HRW, 24 Haziran'da başlayacak Gezi Parkı protestoları davası öncesinde bir çağrı mesajı yayınladı. HRW’nin video mesajında 16 kişinin hükümeti devirmeye teşebbüsle suçlandığı davanın ‘düzmece’ olduğu savunuldu ve bu nedenle de ‘düşürülmesi gerektiği’ ifade edildi

İnsan Hakları İzleme Örgütü: ‘Gezi Davası Düşürülsün’ 

Merkezi ABD’de bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü HRW, 24 Haziran'da başlayacak Gezi Parkı protestoları davası öncesinde bir çağrı mesajı yayınladı. HRW’nin video mesajında 16 kişinin hükümeti devirmeye teşebbüsle suçlandığı davanın ‘düzmece’ olduğu savunuldu ve bu nedenle de ‘düşürülmesi gerektiği’ ifade edildi.

HRW uzmanları 16 kişinin yargılandığı Gezi protestoları davası iddianamesiyle ilgili ayrıntılı bir analizi Mart ayında yayınlamıştı. Bu analizde, davalılara yönelik ‘hükümeti devirmek amacıyla güç ve şiddet kullanılması’ ve yine aynı amaçla ‘plan yapılması’ suçlamalarının hiçbir delile dayandırılmadığına vurgu yapılmıştı.

Kurumdan yapılan son açıklamada, 24 Haziran’da başlayacak davanın düşürülmesi, tutuklu yargılanan, davanın baş sanığı Osman Kavala ile Yiğit Aksakoğlu’nun serbest bırakılması için çağrıda bulunuldu.

Konuyla ilgili yorumlarını paylaşan HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, davanın başlama gününün, 23 Haziran’da yeniden yapılacak tartışmalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin hemen sonrasına denk geldiğini hatırlattı ve bu gergin atmosfer altında halkın Gezi protestoları davasını göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.

''Gezi davası Türkiye'nin korkunç karnesinin bir örneği''

Williamson ayrıca, “Gezi davası Türkiye’de hükümetin düşman ve muhalif olarak gördüğü kişilerin asılsız kovuşturmaya karşılaştığını ve hapse mahkum edildiğini gösteren korkunç karnesinin bir örneği” dedi.

29 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da Taksim Meydanı’ndaki Gezi Parkı’nda, parka ve çevresine kışla inşa edilmesi planını protesto etmek için oturma eylemi yapan çevrecilere polisin sert müdahale etmesiyle alevlenmeye başlayan protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmış ve bir milyondan fazla insanın katılımıyla haftalar boyunca sürmüştü.

657 sayfalık iddianame bu yıl Mart ayında kabul edildi. İşadamı ve sivil toplum temsilcisi Osman Kavala ve hak savunucusu Yiğit Aksakoğlu’nun tutuklu yargılandığı davada, aralarında sanatçı Mehmet Alabora ve gazeteci Can Dündar’ında olduğu toplam 16 sanık yargılanıyor.

“Savcı, Kavala ve Aksakoğlu’na yönelik suçlamaları geri çekmeli ve onları hemen serbest bırakmalı” diyen Williamson, “İddianame incelendiğinde görülüyor ki Gezi kovuşturmasının asıl nedeni davalıları susturmak ve onları meşru ve tamamen barışçıl sivil eylem ve çalışmalarından dolayı cezalandırmak” ifadelerini kullandı.

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