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İnsan Hakları İzleme örgütü: "Güvenli bölgede" siviller infaz ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:32 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme örgütü, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye destekli milislerin sivilleri infaz ettiğini iddia etti.

Örgüt, Türkiye’ye bu iddiaları soruşturma çağrısında bulundu.İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü, Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ülkenin kuzeydoğusunda sivillerin infaz edilmesinden, evlere, mal ve mülke zorla el konulmasından sorumlu olduğunu iddia etti. Örgüt ayrıca, Suriye Milli Ordusu’nun bölgede yardım çalışanlarının kaybolmasından sorumlu olduğunu da öne sürdü.

New York merkezli örgüt söz konusu iddialarını, aralarında iki doktor ve kurbanların akrabalarının da bulunduğu 10 kişi ile yaptığı mülakatlara dayandırdı.

İnsan Hakları İzleme örgütü bugün yaptığı açıklamada, Türkiye’ye fiilen kontrolü altındaki güvenli bölgedeki “insan hakları ihlalleri ve birçok vakadaki muhtemel savaş suçlarını” soruşturma, Suriye Milli Ordusu'na bu ihlallerin sona erdirilmesi için baskı yapma ve sorumluların hesap vermesini sağlama çağrısında bulundu.

"Güvenli bölge güvenli değil"

İnsan Hakları İzleme örgütünün Ortadoğu sorumlusu Sarah Leah Whitson, "İnsanların infaz edilmesi, malların yağmalanması, yerlerinden olan insanların evlerine dönmelerinin engellenmesi Türkiye'nin teklif ettiği 'güvenli bölgenin' güvenli olmayacağının güçlü kanıtları" dedi.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde öngörülen güvenli bölgeye, ülkede yaşayan Suriyeli sığınmacıları yerleştirmeyi planlıyor. İnsan Hakları İzleme örgütünden Whitson, "Yaptığı operasyonun güvenli bölge oluşturacağı konusunda Türkiye’nin açıklamalarına rağmen bölgeyi kontrol altında tutmak için işbirliği yapılan gruplar, sivillere yönelik kötü mualemede bulunuyor ve etnik nedenlerle ayrımcılık uyguluyorlar” açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 9 Ekim’de başlattığı ve Barış Pınarı adını verdiği askeri harekât ile ilgili Uluslararası Af Örgütü de bir rapor yayınlayarak, Türkiye’nin desteklediği milisleri ağır insan hakları ihlallerinde bulunmak ve savaş suçu işlemekle suçlamıştı.

DW, AFP/JD, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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