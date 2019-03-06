İnsan Hakları İzleme Örgütü: 'Irak ve Kuzey Irak'ta Çocuklara İşkence Yapılıyor'

İnsan Hakları İzleme Örgütü 'nün(HRW) yeni açıkladığı rapora göre, 14 yaşından küçük yüzlerce çocuk, IŞİD’le bağlantılı oldukları gerekçesiyle, Iraklı ve Kürt yetkililer tarafından yakalanarak hapse atıldı ve işkence maruz kaldılar.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Jo Becker, “Çocuklar IŞİD’le ilişkilerinin düzeyi sorgulanmadan bağlantılı olmakla suçlandılar, tutuklandılar ve işkenceye maruz bırakıldılar. Bu cezalandırıcı yaklaşım, adaleti uygulamak değildir ve bunların, çocukların çoğunun üzerinde ömür boyu sürecek, negatif etkileri olacaktır” değerlendirmesini yaptı.
Rapora göre, 2018 yılı sonu itibariyle Irak ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Kürt yetkililerin elinde 1500 civarında çocuk, IŞİD’le bağlantılı olmak suçlamasıyla tutuluyorlar.
2018 yılının Kasım ayında İnsan Hakları İzleme Örgütü tutuklu ya da hapisten çıkmış, yaşları 14-18 arasında değişen, 29 çocukla görüşme yaptı. Bu çocuklardan 24’ü, Erbil’deki Kadın ve Çocuk Islahevi’nde kalıyorlardı ve görüşülen çocukların tamamı, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından IŞİD’le bağlantılı olmakla suçlanıyordu.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, görüşme yapılan ufak çocuklardan çoğunun teröristlerle işbirliği yaptıkları suçlamasıyla hapse atılmış çocuklar olduğunu belirtti.
Çocuklardan biri, Musul’da bir restoranda çalışırken IŞİD üyelerine servis yaptığı için tutuklandığını anlattı. Çocuk, muhtemelen IŞİD’in restoran çalışanlarına yaptıkları ödemelerle ilgili bir listede adının geçmiş olabileceğini söyledi.
Bir başka çocuk da teröristlerle bir ilişkisinin olmadığını, ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için aşçılık, şoförlük, korumalık gibi işler yaptığını anlattı. Çocuklardan bazıları bir kısım akrabalarının, IŞİD üyesi olduğunu ve kendilerine örgüte katılmaları için baskı yaptığını söylerken diğerleri de grupla herhangi bir ailesel ilişkileri de olmadığını anlattılar.
İşkence iddiaları
Bazı çocuklar itirafta bulunana kadar hortumlar ve kablolarla dövüldüklerini, vücudlarına elektrik verildiğini ve bileklerinden asıldıklarını söylediler. Çocuklar mahkemede, işkence gördüklerini anlatırlarsa daha da fazla işkence göreceklerinin söylendiğini anlattılar.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, çocukların çoğunun avukatlarının da olmadığını ve davalarının birkaç dakika içerisinde sonlandırıldığını belirtiyor.
Rapora göre, Irak hapishaneleri son derece kalabalık ve çocuklar yetişkinlerle aynı koğuşlarda kalıyorlar.
Rapor, Erbil’deki hapishanelerin nispeten daha iyi olduğunu, çocuklar için ayrı bölümler bulunduğunu ve yemeklerin daha düzgün olduğunu belirtirken uzun süreli hücre hapsi cezalarına ve çocukların eğitimden uzak kalmasına dikkat çekiyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilisi Belkıs Wille, VOA’e yaptığı açıklamada, İran ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne ilişkin bu suçlamaların yeni olmadığını söyledi.
Wille, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün konuyu Amerika Dışişleri Bakanlığı nezdinde iki yıl önce gündeme getirdiğini ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi hakkındaki kaygılarını aktardıklarını anlattı.
Wille, Kürt yetkililerin çocuklaraın tutuklanması ve işkence görmesine ilişkin bir komisyon kurulması sözünü verdiğini ancak şu ana kadar bu yönde bir adım atılmadığını söyledi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Becker da “Irak ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin çocuklara yönelik davranışları, adaletten çok kör bir intikam duygusunu çağrıştırıyor. Silahlı eylemlere karışmış olan çocuklar, hapse atılıp ve işkence görmemeli bunun yerine rehabilite edilmeliler” dedi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, hem Irak hükümeti hem de Kürt yetkililere çocuk suçlu ve şüpheliler hakkında uluslararası kurallara uyulması çağrısında bulundu.
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