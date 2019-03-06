HABER

İnsan Hakları İzleme Örgütü: 'Irak ve Kuzey Irak'ta Çocuklara İşkence Yapılıyor'

06.03.2019 13:02 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü HRW, yeni açıkladığı rapora göre 14 yaşından küçük yüzlerce çocuk IŞİD’le bağlantılı oldukları gerekçesiyle Iraklı ve Kürt yetkililer tarafından yakalanarak hapse atıldı ve işkence maruz kaldılar.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: 'Irak ve Kuzey Irak'ta Çocuklara İşkence Yapılıyor'

İnsan Hakları İzleme Örgütü 'nün(HRW) yeni açıkladığı rapora göre, 14 yaşından küçük yüzlerce çocuk, IŞİD’le bağlantılı oldukları gerekçesiyle, Iraklı ve Kürt yetkililer tarafından yakalanarak hapse atıldı ve işkence maruz kaldılar.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Jo Becker, “Çocuklar IŞİD’le ilişkilerinin düzeyi sorgulanmadan bağlantılı olmakla suçlandılar, tutuklandılar ve işkenceye maruz bırakıldılar. Bu cezalandırıcı yaklaşım, adaleti uygulamak değildir ve bunların, çocukların çoğunun üzerinde ömür boyu sürecek, negatif etkileri olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Rapora göre, 2018 yılı sonu itibariyle Irak ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Kürt yetkililerin elinde 1500 civarında çocuk, IŞİD’le bağlantılı olmak suçlamasıyla tutuluyorlar.

2018 yılının Kasım ayında İnsan Hakları İzleme Örgütü tutuklu ya da hapisten çıkmış, yaşları 14-18 arasında değişen, 29 çocukla görüşme yaptı. Bu çocuklardan 24’ü, Erbil’deki Kadın ve Çocuk Islahevi’nde kalıyorlardı ve görüşülen çocukların tamamı, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından IŞİD’le bağlantılı olmakla suçlanıyordu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, görüşme yapılan ufak çocuklardan çoğunun teröristlerle işbirliği yaptıkları suçlamasıyla hapse atılmış çocuklar olduğunu belirtti.

Çocuklardan biri, Musul’da bir restoranda çalışırken IŞİD üyelerine servis yaptığı için tutuklandığını anlattı. Çocuk, muhtemelen IŞİD’in restoran çalışanlarına yaptıkları ödemelerle ilgili bir listede adının geçmiş olabileceğini söyledi.

Bir başka çocuk da teröristlerle bir ilişkisinin olmadığını, ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için aşçılık, şoförlük, korumalık gibi işler yaptığını anlattı. Çocuklardan bazıları bir kısım akrabalarının, IŞİD üyesi olduğunu ve kendilerine örgüte katılmaları için baskı yaptığını söylerken diğerleri de grupla herhangi bir ailesel ilişkileri de olmadığını anlattılar.

İşkence iddiaları

Bazı çocuklar itirafta bulunana kadar hortumlar ve kablolarla dövüldüklerini, vücudlarına elektrik verildiğini ve bileklerinden asıldıklarını söylediler. Çocuklar mahkemede, işkence gördüklerini anlatırlarsa daha da fazla işkence göreceklerinin söylendiğini anlattılar.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, çocukların çoğunun avukatlarının da olmadığını ve davalarının birkaç dakika içerisinde sonlandırıldığını belirtiyor.

Rapora göre, Irak hapishaneleri son derece kalabalık ve çocuklar yetişkinlerle aynı koğuşlarda kalıyorlar.

Rapor, Erbil’deki hapishanelerin nispeten daha iyi olduğunu, çocuklar için ayrı bölümler bulunduğunu ve yemeklerin daha düzgün olduğunu belirtirken uzun süreli hücre hapsi cezalarına ve çocukların eğitimden uzak kalmasına dikkat çekiyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilisi Belkıs Wille, VOA’e yaptığı açıklamada, İran ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne ilişkin bu suçlamaların yeni olmadığını söyledi.

Wille, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün konuyu Amerika Dışişleri Bakanlığı nezdinde iki yıl önce gündeme getirdiğini ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi hakkındaki kaygılarını aktardıklarını anlattı.

Wille, Kürt yetkililerin çocuklaraın tutuklanması ve işkence görmesine ilişkin bir komisyon kurulması sözünü verdiğini ancak şu ana kadar bu yönde bir adım atılmadığını söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Becker da “Irak ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin çocuklara yönelik davranışları, adaletten çok kör bir intikam duygusunu çağrıştırıyor. Silahlı eylemlere karışmış olan çocuklar, hapse atılıp ve işkence görmemeli bunun yerine rehabilite edilmeliler” dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, hem Irak hükümeti hem de Kürt yetkililere çocuk suçlu ve şüpheliler hakkında uluslararası kurallara uyulması çağrısında bulundu.

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
Büyük keşif! Ölümsüzlük iksiri bulunduBüyük keşif! Ölümsüzlük iksiri bulundu
Yerel Seçim 2019 - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş: Kazanamazsam siyaseti bırakırımYerel Seçim 2019 - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş: Kazanamazsam siyaseti bırakırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taht krizi: Veliaht Prens hepsini kovdu!

Taht krizi: Veliaht Prens hepsini kovdu!

Büyük keşif! Ölümsüzlük iksiri bulundu

Büyük keşif! Ölümsüzlük iksiri bulundu

Burada hayat bambaşka kurallarla işliyor!

Burada hayat bambaşka kurallarla işliyor!

44 saat boyunca kaybolan kız çocukları gofretle bulundu!

44 saat boyunca kaybolan kız çocukları gofretle bulundu!

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları tartışma yarattı

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Dünya şokta! 'Yıkacağız' diye söz vermişlerdi, meğer restore etmişler

'Yıkacağız' diye söz vermişlerdi, meğer restore etmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.