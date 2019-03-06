İnsan Hakları İzleme Örgütü: 'Irak ve Kuzey Irak'ta Çocuklara İşkence Yapılıyor'

2018 yılının Kasım ayında İnsan Hakları İzleme Örgütü tutuklu ya da hapisten çıkmış, yaşları 14-18 arasında değişen, 29 çocukla görüşme yaptı. Bu çocuklardan 24’ü, Erbil’deki Kadın ve Çocuk Islahevi’nde kalıyorlardı ve görüşülen çocukların tamamı, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından IŞİD’le bağlantılı olmakla suçlanıyordu.

Rapora göre, 2018 yılı sonu itibariyle Irak ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Kürt yetkililerin elinde 1500 civarında çocuk, IŞİD’le bağlantılı olmak suçlamasıyla tutuluyorlar.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Jo Becker, “Çocuklar IŞİD’le ilişkilerinin düzeyi sorgulanmadan bağlantılı olmakla suçlandılar, tutuklandılar ve işkenceye maruz bırakıldılar. Bu cezalandırıcı yaklaşım, adaleti uygulamak değildir ve bunların, çocukların çoğunun üzerinde ömür boyu sürecek, negatif etkileri olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü 'nün(HRW) yeni açıkladığı rapora göre, 14 yaşından küçük yüzlerce çocuk, IŞİD’le bağlantılı oldukları gerekçesiyle, Iraklı ve Kürt yetkililer tarafından yakalanarak hapse atıldı ve işkence maruz kaldılar.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, görüşme yapılan ufak çocuklardan çoğunun teröristlerle işbirliği yaptıkları suçlamasıyla hapse atılmış çocuklar olduğunu belirtti.

Çocuklardan biri, Musul’da bir restoranda çalışırken IŞİD üyelerine servis yaptığı için tutuklandığını anlattı. Çocuk, muhtemelen IŞİD’in restoran çalışanlarına yaptıkları ödemelerle ilgili bir listede adının geçmiş olabileceğini söyledi.

Bir başka çocuk da teröristlerle bir ilişkisinin olmadığını, ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için aşçılık, şoförlük, korumalık gibi işler yaptığını anlattı. Çocuklardan bazıları bir kısım akrabalarının, IŞİD üyesi olduğunu ve kendilerine örgüte katılmaları için baskı yaptığını söylerken diğerleri de grupla herhangi bir ailesel ilişkileri de olmadığını anlattılar.

İşkence iddiaları

Bazı çocuklar itirafta bulunana kadar hortumlar ve kablolarla dövüldüklerini, vücudlarına elektrik verildiğini ve bileklerinden asıldıklarını söylediler. Çocuklar mahkemede, işkence gördüklerini anlatırlarsa daha da fazla işkence göreceklerinin söylendiğini anlattılar.