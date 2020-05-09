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İnsan Hakları İzleme Örgütü: Suudi Arabistan'da Prens Faysal bin Abdullah gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.05.2020 16:53 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Arabistan makamlarının, ülkenin eski Kralı Abdullah bin Abdülaziz'in oğlu Prens Faysal'ı gözaltına aldığını bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Suudi Arabistan'da Prens Faysal bin Abdullah gözaltına alındı

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) yapılan yazılı açıklamada, Riyad yönetiminin, 27 Mart'tan beri gözaltında tuttuğu Prens Faysal'ın dış dünyayla bağlantısını kestiği ve nerede tutulduğuna dair bilgi vermeyi reddettiği ifade edildi.

Prens Faysal'ın daha önce de gözaltına alındığına işaret edilen açıklamada, Faysal'ın, Kasım 2017'de yolsuzluk soruşturması kapsamında başkent Riyad'daki 5 yıldızlı Ritz Carlton Oteli'nde tutulan 300'ü aşkın yetkili ve kraliyet ailesi mensubundan biri olduğu hatırlatıldı.

Riyad yönetiminin Prens Faysal'ı 29 Aralık 2017'de salıverdiği ancak seyahat etmesine karşı "keyfi" yasak getirdiği vurgulanan açıklamada, "Prens Faysal, gözaltına alındığı 2017'den bu yana yönetime karşı açık eleştirilerde bulunmadı. Ailesi, kalp rahatsızlığı olması hasebiyle sağlığından endişe ediyor." denildi.

SON AYLARDA KRALİYET AİLESİ MENSUPLARI HEDEF ALINIYOR

Suudi Arabistan yönetiminin son aylarda kraliyet hanedanlığı mensuplarını hedef aldığı aktarılan açıklamada, Kral Selman'ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz ve Haziran 2017'de görevden alınan eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in mart ayının başında gözaltına alındıklarına dikkat çekildi.

"Eski Kral Suud'un kızı Prenses Besme, kızı ile birlikte ev hapsinde tutulduğu ve sağlık durumunun kötüye gittiğine dair geçen ay sosyal medyada paylaşımlarda bulundu." ifadeleri kullanılan açıklamada, HRW'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Michael Page'nin şu sözlerine yer verildi:

"Suudi Arabistan'ın Muhammed bin Selman iktidarı dönemindeki hukuk dışı davranışları, yoğun eleştirilere rağmen devam ediyor. Şimdi Prens Faysal'ı, Suudi Arabistan'da net yasal bir dayanağı olmayan yüzlerce tutuklulara eklemeliyiz."

Konuyla ilgili Suudi Arabistan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

PRENS FAYSAL KİMDİR?

Prens Faysal, 1 Kasım 1974 yılında Frankfurt’ta dünyaya geldi. Eğitimini tamamladıktan sonra 1996-1998 yılları arasında çalıştığı Suudi Bakım ve İşletme Şirketi’nin başkan yardımcılığına atandı. 2001 yılında, Alsalam Havacılık ve Uzay Sanayisinde başkan yardımcılığı yaptı ve daha sonra 2013 yılına kadar başkan olarak burada çalıştı. 2003 yılında, Prens Faysal Shamal Yatırım şirketinin kurucu ortağı ve burada, 2017 yılında dış işleri bakanlığı danışmanlığı ve Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliğinin kıdemli danışmanlığı görevine getirilinceye kadar müdür olarak çalıştı. Ayrıca Suudi Arabistan Askeri Sanayii (SAMI) kurulunda ve yürütme kurulu başkanlığını yürütüyor. Mart 2019’da Suudi Arabistan Berlin büyükelçisi olarak atandı.

(AA/DHA)

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