İnsan Hakları İzleme Örgütü Temsilcisi Şakir: "İsrail'in sansür çabalarına boyun eğmedik"

İsrail hükümetinin çeşitli gerekçeler sunduğunu ve ilk başlarda örgüte ülkede yabancı bir temsilci çalıştırması konusunda zorluk çıkardığını ifade eden Şakir, "Önce bizim insan hakları örgütü değil Filistin propagandacısı olduğumuzu iddia ettiler sonra tabii bu değişti ve en son açıklamaları, benim İsrail'e boykot çağrısında bulunmam oldu ama bu sadece bir bahane. Ne HRW ne de ben örgütün temsilcisi olarak İsrail'in boykot edilmesi çağrısı yaptık." dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BETÜL YÜRÜK - İsrail'in sınır dışı ettiği İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) temsilcisi Ömer Şakir, sansür çabalarına boyun eğmediklerini belirterek, "İsrail hükümetinin sadece insan hakları örgütlerine yönelik baskısını değil aynı zamanda belgelenmesini istemedikleri yasa dışı yerleşim birimlerindeki Filistinlilere yönelik baskıları tüm dünyada anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Şakir sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bizim dünya genelinde yaptığımız insan hakları ihlallerini belgelemek ve şirketlerden de bu ihlallere katkıda bulunmamalarını istemek. Bunu Tayland'da balıkçılık sektöründe (zorla çalıştırılma), Çin'de teknoloji firmalarında, Özbekistan'da pamuk tarlalarında (insan hakları ihlallerini belgeleyerek) yaptık. İsrail ve Filistin'de ise yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren şirketlerin insan hakları ihlallerine katkıda bulunduğunu saptadık ve faaliyetlerini durdurmaları çağrısı yaptık ama İsrail'i boykot çağrısı yapmadık."

- "Bir buçuk yılı karara itiraz etmekle geçirdik"

İki buçuk yıldır İsrail ve Filistin'de görev yaptığını ve ülkeden sınır dışı edilmesi kararının çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra alındığını anlatan Şakir, son bir buçuk yılı da bu karara mahkemelerde itiraz etmekle geçirdiklerini söyledi.

Kudüs bölge mahkemesi ve İsrail Anayasa Mahkemesinin de sınır dışı kararını onadığını belirten Şakir, insan hakları savunucuları olarak İsrail'de karşı karşıya kaldıkları sorunlara ilişkin ise şunları dile getirdi: