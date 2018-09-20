İnsan Hakları İzleme Örgütü: ‘Türkiye Kuzey Irak’ta Savaş Yasalarını İhlal Etmiş Olabilir’

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türk ordusunun kuzey Irak’ta bir yıl öncesine kadar uzanan süreçte PKK’ya karşı dört operasyonunda savaş hukukunu delmiş olabileceğini belirtti. Tespitini görgü tanıkları ve akrabalara dayandıran HRW, operasyonlarda muharip konumda olmayan en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, bir diğerinin de yaralandığını kaydetti. HRW, bu operasyonların olası savaş hukuku ihlalleri olup olmadığını belirlemek için soruşturulması gerektiğini ifade etti.

HRW’yle telefonda konuşan görgü tanıkları ve akrabalar, Mayıs 2017 ve Haziran 2018 arasında Türk birliklerince düzenlendiği tahmin edilen hava ve kara operasyonlarında en az 6 erkek ve bir kadının öldüğünü, bir erkeğin de yaralandığını söylediler. Bu kişilere göre, vurulan noktaların civarında görünen hiçbir askeri hedef yoktu. HRW sözkonusu noktaları ziyaret edemedi ancak iddiaları destekleyen fotoğraflar ve ölüm sertifikalarına ulaştı.

HRW’nin Ortadoğu direktör yardımcısı Lama Fakih, “Türkiye Irak’taki operasyonlara hız verirken, bu bölgede yaşayan sivillere zarar gelmemesi için mümkün olan tüm önlemleri almalıdır. Türkiye, sivil ölümlerine yol açan hukuksuz saldırıların düzenlenmiş olabileceği ihtimalini soruşturmalı, hatası görülenleri cezalandırmalı ve mağdur ailelerine tazminat ödemelidir” dedi.

