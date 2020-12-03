İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Azerbaycan'a Ermeni Esirler Uyarısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Azerbaycan’ı Ermeni esirlere uygunsuz davranmakla suçladı. Örgüt, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan Ordusu’nun yakaladığı Ermeni askerlere uygunsuz şekilde davrandığını gösteren videolara atıfta bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan askerlerinin, esir aldıkları Ermeni askerleri tokatladıkları, tekmeledikleri, onlara zorla Azerbaycan bayrağını öptürerek, Ermenistan Başbakanı’na küfür ettirdikleri ve “Dağlık Karabağ Azerbaycan’dır” demek zorunda bıraktıkları belirtildi.

Örgüt yetkilisi Hugh Williamson, insan hakları kanunları gereği esirlerin korunması gerektiğini söyledi ve Azerbaycan yönetimini ihlallere acilen son vermeye çağırdı.

Azerbaycan’ın elinde ne kadar Ermeni askerinin esir olarak tutulduğu bilinmiyor ancak İnsan Hakları İzleme Örgütü onlarca askerin esir durumda olduğunu belirtiyor. Azerbaycan henüz örgütün açıklamasına bir yanıt vermedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ayrıca Ermenistan’ın da Azerbaycan askerlerinden bazılarını esir aldığını ve bu kişilerin de kötü muameleye maruz kaldığını gösteren sosyal medyaya yansıyan görüntülerin araştırıldığını belirtti.

Azerbaycan ve Ermenistan 9 Kasım tarihinde Rusya’nın arabulucuğunda 6 hafta süren yoğun çatışmaların ardından ateşkes anlaşması imzaladılar.

