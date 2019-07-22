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İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Basra uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak’ın güneyindeki Basra kentinin 30 yıldan bu yana sağlıklı içme suyundan mahrum olduğunu belirterek, kentte salgın hastalıkların yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.“Basra susuz” adlı raporda, Irak’taki müteakip rejimlerin 30 yıldan bu yana Basra için yeterli sağlıklı içme suyunu temin etmediğini belirten Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, nüfusu 4 milyon olan Basra’nın ülkedeki yönetimlerin ihmalkarlığı nedeniyle susuz kaldığını kaydetti.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak’ın güneyindeki Basra kentinin 30 yıldan bu yana sağlıklı içme suyundan mahrum olduğunu belirterek, kentte salgın hastalıkların yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.
“Basra susuz” adlı raporda, Irak’taki müteakip rejimlerin 30 yıldan bu yana Basra için yeterli sağlıklı içme suyunu temin etmediğini belirten Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, nüfusu 4 milyon olan Basra’nın ülkedeki yönetimlerin ihmalkarlığı nedeniyle susuz kaldığını kaydetti. Kentteki temiz içme suyu kaynağının yağmur suları olduğunu belirten rapor, su kaynaklarının giderek azalacağı ve ilerde kentte salgın hastalıkların yayılacağı uyarısında bulundu.
Irak’ın petrol zengin olan Basra kenti, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve işsizlik nedeniyle aylarca süren protestolara sahne olmuştu.

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