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İnsan Hakları İzleme Örgütünden Hindistan'a çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 23:54 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hindistan'a, "Cammu Keşmir'deki tüm kısıtlamaları kaldırması ve siyasi tutukluları serbest bırakması" çağrısında bulundu

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Hindistan'a, "Cammu Keşmir'deki sokağa çıkma yasağı, internet ve iletişim erişiminin engellenmesi gibi tüm kısıtlamaları kaldırması ve siyasi tutukluları serbest bırakması" çağrısı yaptı.

Örgütün Güney Asya Direktörü Meenakshi Ganguly, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma ve eyaleti ikiye bölme kararlarının ardından uyguladığı kısıtlamalara ilişkin açıklamada bulundu.

Hindistan'ın kararının üzerinden bir hafta geçtiğini, ancak sokağa çıkma yasağı, internet ve tüm iletişim erişiminin engellenmesi gibi kısıtlamaların sürdüğünü aktaran Ganguly, "Keşmirliler çoğunlukla tecrit altında, liderleri gözaltına alındı. Telefonlar, hatta sabit telefon hatlarının bağlantısı kopmuş durumda. İnternet yok. Bugün bayramda Keşmirli Müslümanların ana camileri onlara kapalıydı." ifadelerini kullandı.

Meenakshi Ganguly, Hindistan'a "Cammu Keşmir'deki sokağa çıkma yasağı, internet ve iletişim erişiminin engellenmesi gibi tüm kısıtlamaları kaldırması ve siyasi tutukluları serbest bırakması" çağrısında bulunarak, Hindistan güvenlik güçlerinin de insan haklarına saygı duyması gerektiğini dile getirdi.

Bazı Keşmirlilerin aile fertlerine ulaşamadığını ve bölgedeki sağlık hizmetlerine erişimde aksamalar yaşandığına işaret eden Ganguly, uluslararası hukukun, devletlere geçici olarak bazı hakları askıya alma hakkı tanıdığını ancak bunun normal görülmemesi ve kalıcı hale getirilmemesi gerektiğini de söyledi.

- Modi'ye Cammu Keşmir mektubu

Öte yandan, 69 insan hakları aktivisti, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki kısıtlamaları kaldırması için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye mektup yazdı.

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonunun internet sitesinde yayımlanan mektupta, Cammu Keşmir'deki son durumdan oldukça endişeli olduğunu belirten aktivistler, Modi hükümetinden Keşmir'deki sokağa çıkma yasağını ve iletişim kısıtlamalarını kaldırması ve siyasi tutukluları serbest bırakması istendi.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.

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