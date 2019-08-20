İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Kayyım Atamalarına Eleştiri

Merkezi New York’ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye’de 3 şehir belediye başkanının görevden alınması ve kayyım atanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Örgütün Londra ofisinden yapılan açıklamada belediye başkanlarının görevden alınması eleştirildi.

İnsan Haklari İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti, ülkenin güneydoğusundaki üç şehirdeki belediye başkanlarını görevden alarak Mart ayında yapılan seçimlerin sonuçlarını etkili bir biçimde ortadan kaldırmıştır. Kürt nüfusun seçtikleri belediye başkanlarını terörizmle belirsiz bağlantıları olduğunu ileri sürerek görevden almak Türkiye’de demokratik seçimlerin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğü ilkesini herkes için tehlikeye atmaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili devam eden yargı süreçlerinden hiçbirinin sonuçlanmadığı ve haklarında kesinleşmiş bir yargı kararının bulunmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütü, terörle ilgili suçlamaların Türkiye’de hükümetin muhalif sesleri ve gazetecileri de susturmak adına sıklıkla kullandığı bir yöntem olduğunu öne sürdü. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen HDP eski Genel Başkanı Süleyman Demirtaş’ın haladaha hapiste tutulmasına atıfta bulundu.

