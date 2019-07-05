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İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Lübnan'a tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 15:13 | Son Güncelleme

Lübnan makamlarının hafta başında Suriyeli mültecilerin barındığı beton yapıları yıkmasına İnsan Hakları İzleme Örgütünce tepki gösterildi - İnsan Hakları İzleme Örgütü Mülteci Hakları Direktörü Bill Frelick: - "Lübnan, mültecilerin toplu halde, güvenli ve onurlu olmayan bir biçimde dönmek zorunda kalması için baskı oluşturmamalı"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Lübnan makamlarının hafta başında Suriyeli mültecilerin barındığı beton yapıları yıkmasına tepki gösterdi.

HRW, Lübnan ordusunun 1 Temmuz'da yaklaşık 20 Suriyeli sığınmacının barınağını yıkmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kuruluşun internet sitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen HRW Mülteci Hakları Direktörü Bill Frelick, sığınmacıların barınaklarının yıkılmasını "Suriyeli mültecilerin Lübnan'ı terk etmesi için yasa dışı bir baskı" şeklinde yorumladı.

Frelick, bu kişilerin birçoğunun Suriye'ye dönmemek için Suriye istihbaratınca tutuklanma ve işkence gibi reel sebeplerinin bulunduğunu belirtti.

Mültecilerin barınaklarının yıkılmasının yanı sıra hızlandırılmış tutuklanmaların, sınır dışı edilmelerin, dükkan kapatmaların, araç kullanmalarının, çalışma ruhsatlarının iptal edilmesinin ve eğitimlerinin engellenmesi gibi muamelelerin sürdüğünü vurgulayan Frelick, "Lübnan, mültecilerin toplu halde, güvenli ve onurlu olmayan bir biçimde dönmek zorunda kalması için baskı oluşturmamalı." ifadesini kullandı.

- Pazartesi günü sığınmacıların barınağı yıkılmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Lübnan'da 935 bin 454 Suriyeli mülteci yaşıyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal beldesi, 60 bine yakın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Lübnan makamları, Arsal'daki kamplarda bulunan bin 400'e yakın beton yapının yıkımı için 1 Temmuz'a kadar süre vermişti. Daha sonra bu sürenin uzatıldığı bildirilse de 1 Temmuz Pazartesi günü yaklaşık 20 Suriyeli sığınmacının barınağı yıkılmıştı.

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