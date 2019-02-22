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İnsan Hakları İzleme Örgütünden Suriye'de "sivilleri koruyun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 17:03 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü, uluslararası koalisyon güçleri ve terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat'ın doğusunda DEAŞ'lıların sıkıştığı Bagoz beldesinden kaçan sivillerin korunması gerektiğini bildirdi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), DEAŞ'ın Suriye'nin Deyrizor ilinde sıkıştığı son belde olan Bagoz'dan kaçan sivillerin güvenliğinin, uluslararası koalisyon güçlerinin ve terör örgütü YPG/PKK'nın önceliği olması gerektiğini belirtti.

HRW, yaptığı açıklamada, Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusunda DEAŞ'ın sıkıştığı son belde olan Bagoz beldesinden kaçan sivillerin güvenliğine dair çağrı yaptı.

Açıklamada, Bagoz beldesini ele geçiren koalisyon güçleri ve SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın önceliğinin sivillerin güvenliği olması gerektiğinin altı çizilirken, belde ve çevresindeki bölgelerde 20 Şubat'ta çekilmiş uydu görüntülerinden, yüzlerce kişinin ara yollardan Bagoz'dan kaçtığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, HRW'nin terörle mücadele programının müdürü Nedim Huri'nin, "Sivillerin Bagoz'dan ayrılması bir nebze rahatlattı bizleri. Ancak bu savaşta sivillerin güvenliğinin itibara alınmadığı gerçeği karartılmamalı. Bu sivillerin DEAŞ üyesi veya sempatizanı olma ihtimali hak ettikleri güvenlikten mahrum kalma anlamına gelmemeli." ifadelerine yer verildi.

Koalisyon güçlerinin saldırılarında sivil kayıpları asgariye indirmek için gerekli adımları atması gerektiği vurgulanan açıklamada, sivil kayıplara ilişkin soruşturma açılması talep edildi.

Açıklamada, 19 Ocak- 20 Şubat'ta uydu görüntüleri incelenerek beldeye düzenlenen hava ve kara saldırıları sonucu büyük yıkım meydana geldiğinin, en az 630 noktanın saldırılardan zarar gördüğünün anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, HRW'nin beldeden kaçmayı başaran 20 kişi ile görüştüğü bilgisine yer verilirken, Bagoz'dan kaçanların rejim, YPG/PKK ve koalisyon güçlerinin saldırılarına maruz kaldıkları belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ HRW Koalisyon Suriye YPG/PKK

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