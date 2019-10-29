HABER

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Yunanistan'a sığınmacı hakları uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 19:25 | Son Güncelleme

Örgüt, Yunanistan'daki yeni yasa tasarısının, sığınmacıların haklarını ve güvencelerini tehdit ettiğini belirterek, düzenlemenin rafa kaldırılması istedi

ATİNA (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan'da bu hafta tartışılmaya başlanacak yasa tasarısıyla sığınmacıların iltica haklarının kısıtlanacağı uyarısında bulundu.

HRW'den yapılan açıklamada, Yunanistan'da iltica ile ilgili meclise sunulan yeni yasa tasarısının Afganistan, Suriye ve Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıların haklarını ve güvencelerini tehdit ettiği belirtilerek, düzenlemenin rafa kaldırılması istendi.

Metinde değerlendirmelerine yer verilen araştırmacısı Eva Cosse ise tasarıyla son zamanlarda Yunan adalarına ulaşan sığınmacı sayısında yaşanan artışın ardından geri göndermelerin artırılmasının amaçlandığını belirtti.

Cosse, Yunan hükümetinin insani krizin çözümüne öncelik vererek, daha adil ve etkili iltica prosedürü oluşturması gerektiğini vurguladı.

31 Ekim'de Yunan meclisinde oylamaya sunulması beklenen tasarı, geri göndermelerin kolaylaştırılması, sığınmacıların iltica başvurularına ilişkin sürecin daha hızlı tamamlanması ve başvuru reddedilen sığınmacılara temyiz hakkının kaldırılmasını öngörüyor.

Söz konusu tasarıyla ilgili Dünya Doktorları ve Sınır Tanımayan Doktorlar örgütleri de kaygılı olduklarını bildirmişti.

PARTNERİşte asker İdo Tatlısesİşte asker İdo Tatlıses
Adana’da 29 Ekim coşkusuAdana’da 29 Ekim coşkusu
Türkiye'den 150 saat açıklaması!Türkiye'den 150 saat açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iltica İnsan Hakları İzleme Örgütü sığınmacı Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara’da korkutan patlama

Ankara’da korkutan patlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 150 saat açıklaması!

Türkiye'den 150 saat açıklaması!

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.