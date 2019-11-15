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İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Yayman: “Cezaevlerinde işkence, kaba şiddet, bir insan hakkı ihlali bulunmamaktadır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:19 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu, Düzce Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu, Düzce Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman,“Türkiye’de 1990’lı yıllarda olduğu gibi bir işkence, kaba şiddet, bir insan hakkı ihlali bulunmamaktadır” dedi.
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu üyeleri Adalet Bakanlığı Düzce Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Hatay Milletvekili ve Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, “Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu olarak Düzce Cezaevi kampüsünü incelemek için buradayız. Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu’nda tüm partilerin milletvekilleri var. Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu olarak biz Türkiye’de önce Sincan Cezaevini, Silivri ve Bakırköy cezaevlerini, geçen hafta ise Elazığ ve Diyarbakır cezaevlerini ziyaret ettik. Ve burada cezaevlerindeki problemler nelerdir, burada tutuklu ve hükümlülerin bir insan hakkı ihlali var mıdır, bir işkence var mıdır, kaba şiddet var mıdır, şikayetler nelerdir? Bütün bu konuları inceleme yapmak üzere ziyaretlerde bulunduk. Çok şükür ki şunu bütün açıklığı ile ifade etmek isterim, iktidar ve muhalefet dahil olmak üzere hepimizin ortak kanaati Türkiye’de 1990’lı yıllarda olduğu gibi bir işkence, kaba şiddet, bir insan hakkı ihlali bulunmamaktadır. Bizim cezaevi raporlarımızda da hem Sincan Cezaevi raporumuzda hem Bakırköy ve Silivri cezaevleri raporlarımızda bütün partilerin katılımı ile tutanak altına alınmıştır. Bazı milletvekillerimizin şerhleri vardır. Fakat bu şerhlerde de yine oralarda ki şartların iyileştirilmesi yönünde talepler vardır. Ceza infaz memurlarının da bir takım problemleri var. Bunları da takip ediyoruz. Bunlarla ilgili olarak komisyonumuz heyetimiz incelemelerde bulunuyor. Büyük bir uyum içinde çalıştığımızı söylemek isterim. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti devleti insan hakları meselesinde evrensel normlarda pratikleri geliştiren bir ülkedir. Geçmişe göre çok büyük bir ilerleme gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Yayman, "Biz insan hakları meselesini siyasetin üzerinde bir mesele olarak görüyoruz. Partiler üstü bir mesele olarak görüyoruz. Sürekli söylediğimiz gibi ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile İktidarı ile muhalefeti ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP dahil olmak üzere bütün partiler bu komisyonda varlar. İşkenceye sıfır tolerans meselesi çok önemlidir. Adalet Bakanımız ile sürekli irtibat ve temas halindeyiz. Bütün şeffaflığı ile cezaevlerine çat kapı ziyaretlerde bulunarak cezaevlerinde bir hak ihlali varsa bunların peşinde olduğumuzu, bunları takip ettiğimizi söylememiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Adalet Bakanlığı cezaevleri konusunda bir paradigma değişimi yaşanmış durumda. Ve gerçekten bir devrim gerçekleşmiş durumda. Burada fiziki şartların iyileştirilmesi, tutuklu ve hükümlülere daha insancıl muamelelerin yapılması çok çok önemli. Ama cezaevlerinin ıslahı konusunda bizim ortak akılla daha fazla gayret sarf etmemiz lazım” dedi.
Komisyona Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya da eşlik etti.

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