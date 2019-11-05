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İnsan hakları kuruluşları İsrail’e sert çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2019 19:36 | Son Güncelleme

İsrail Yüksek Mahkemesi’nin, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Bölge Direktörü Şakir’in sınır dışı edilmesi kararını onaması, hak savunucularının sert tepkisine yol açtı.

İsrail İçişleri Bakanlığı’nın sınır dışı etme kararı aldığı İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Bölge Direktörü Ömer Şakir’in itirazı, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme kararı uyarınca, ABD vatandaşı olan Irak asıllı Şakir’in, 20 gün içinde İsrail’den ayrılması gerekiyor. Aksi takdirde sınır dışı edilecek.

Karara Twitter’da tepki gösteren Şakir, şimdi dikkatlerin İsrail hükümetine çevrildiğini söyleyerek, bu kararını gözden geçirmemesi halinde İsrail’in, HRW yetkililerinin faaliyetlerini engelleyen İran, Kuzey Kore ve Mısır gibi ülkeler arasına katılmış olacağını kaydetti.

HRW Direktörü Kenneth Roth da bir açıklama yaptı. İsrail Yüksek Mahkemesi’nin kararına tepki gösteren Roth, “Bu kararıyla mahkeme, İsrail’de, Filistin halkının haklarını savunma özgürlüğünün ifade özgürlüğünün bir parçası olarak görülmediğini deklare etmiş oldu” dedi.

HRW, bu kararın İsrail’deki ifade özgürlüğü ve diğer hak savunucusu örgütlerin faaliyet göstermesinde yol açacağı zorluklara dikkat çekerek konuyu yeniden Yüksek Mahkeme heyetinin gündemine taşımaya çalışacaklarını bildirdi. Açıklamada ayrıca “Mahkeme kararından bağımsız olarak, Şakir’in ülkeden ayrılmaya zorlayıp zorlamamak, İsrail hükümetinin takdiridir” ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Af Örgütü de “İsrail’in insan hakları karşıtı gündemi” başlıklı bir açıklama yaparak İsrail Yüksek Mahkemesi’nin kararına tepki gösterdi.

Açıklamada, “Bu karar İsrail’in bağımsız insan hakları kuruluşları üzerinde ne pahasına olursa olsun baskı kurma niyetini teyit eden korkakça bir adım” ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Salih Higazi de ABD gibi İsrail’in müttefiki olan ülkelere bu kararın uygulanmamasını sağlamak için devreye girme çağrısı yaptı ve “Bu kararla İsrail Yüksek Mahkemesi şunu açıkça ortaya koymuş oldu: İsrail makamları tarafından yapılan insan hakkı ihlallerini konuşmaya cesaret edenler devletin düşmanı olarak muamele görecek” diye konuştu.

İçişleri Bakanı memnun

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, HRW direktörünün sınır dışı edilmesi kararının Yüksek Mahkeme tarafından onanmış olmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Deri Twitter’da memnuniyetini, “İsrail devleti aleyhine faaliyet gösteren herkes burada yaşayıp, çalışmasına izin vermeyeceğimizi bilsin” sözleriyle paylaştı.

İsrail İçişleri Bakanlığı, 2018 yılının Mayıs ayında, Şakir’i İsrail’in Filistinlilere yönelik politikalarını eleştirenlerin yürüttüğü uluslararası Boykot, Tecrit ve Yaptırım Hareketi'ni (BDS) desteklemekle suçlayarak, çalışma iznini iptal etmiş, ülkeden ayrılmasını istemişti. Suçlamaları reddeden Şakir ise konuyu yargıya taşımıştı.

dpa, ap /DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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