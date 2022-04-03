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İnsan Hakları Örgütlerinden Biden’a Çağrı

03.04.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus işgali nedeniyle Ukrayna’dan ayrılanların sayısı 4 milyonu geçti. Amerika’ya gelmek isteyen Ukraynalılar bürokratik engellerle karşı karşıya ve insan hakları örgütleri Biden yönetimine Ukraynalılar’ın Amerika’daki yakınlarıyla bir araya gelebilmeleri için süreci hızlandırması çağrısı yapıyor

İnsan Hakları Örgütlerinden Biden’a Çağrı

Rusya’nın Ukrayna işgali bir ayı geride bıraktı ve Birleşmiş Milletler verilerine göre yarısı çocuk yaklaşık 4 milyondan fazla Ukraynalı ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Birçoğu geçici olarak Polonya ve diğer Avrupa ülkelerinde yerleştirilseler de bazıları Amerika’daki yakınlarının yanına gelmeye çalışıyor.

Luteryan Göçmen Hizmetleri’nden Krish O’Mara Vignarajah, “Amerika’da ailesi olan Ukraynalılar için Lautenberg programı altında aile birleştirmesi adlı bir sistem var. Bu, burada ailesi olanların başvuru yapmalarına ve Amerika’da birleşmelerine olanak sağlıyor. Amerika’da aile bağı olmayanlar hala mülteci yerleştirme sisteminden yararlanabilir” diyor.

Başkan Biden 11 Mart’ta Amerika’nın Ukraynalı mültecileri memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Bununla birlikte mülteci yerleştirme süreci yıllar sürebiliyor. Mart ayında Amerika sadece birkaç yüz Ukraynalı mülteci kabul etmiş durumda.

Buna karşılık Beyaz Saray süreci hızlandırma yolları aradıklarını belirtiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Ukrayna’dan gelen sığınmacıları en etkili şekilde desteklemek için kendi aramızda görüşmelerimiz devam ediyor” sözleriyle yönetim açısından durumu özetledi.

Krish O’Mara Vignarajah insan hakları savunucularının yönetime sürecin daha hızlı ve kolay olması için baskı yaptığını söylüyor.

Vignarajah, “Amerika’da ailelerin bir araya gelebilmesi için süreçteki başvuruların hızlandırılması çağrısı yapıyoruz. Zaten evraklarını ilettiler. Amerika’ya gelebilmeleri gerektiğini ve başvuru sürecini burada tamamlayabileceklerini düşünüyoruz” dedi.

Bazıları Amerikan turist vizelerine başvuruyu denedi ama göçmenlik avukatları bunun hukuk ihlali olduğunu söylüyor.

Siyasi mülteci vizesine başvurmak da Ukraynalı sığınmacılar için seçenek değil çünkü hükümetleri ya da ülkelerindeki bir grup tarafından zulme uğramıyorlar.

Yapılması gereken mülteci yerleştirilmesi sürecini takip etmek ya da insani garanti almak ki bu acil durumlarda Amerika’ya ulaşmaya çalışan insanlara özel bir durum.

Vignarajah, “Turist vizesi insani bir kriz amacıyla verilmiyor. Yani başka yollar olduğuna inanıyoruz. Mülteci yerleştirmesi, insani durum uygulaması daha uygun süreçler” diyor.

Başkan Biden, mülteci sınırını bu yıl 125 binde tuttu ama Beyaz Saray bunun arttırılabileceğini açıkladı. Amerika buna ilaveten 100 bin Ukraynalıyı kabul edeceğini de açıkladı ama bu sürecin nasıl işleyeceği şimdilik açıklık kazanmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Joe Biden
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