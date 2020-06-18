İnsan hakları örgütlerinden Hollanda'ya "kurumsal ırkçılıkla mücadele" çağrısı

"Eğer Hollanda'da iş başvurusu yaptıysanız ve soyadınız Janssen veya de Vries ise, soyadı Demir ya da Çelik olan bir başka adaya göre, işe alınma şansınız daha yüksek..."

Hollanda Sosyal ve Kültürel Planlama Kurumu'nun (SCP) araştırmasında saptanan bu durum, Amsterdam ve Utrecht üniversiteleri tarafından yapılan araştırmalarla da doğrulandı. Ten rengi ya da ebeveynlerinin geldiği ülkeler, yaşamın her alanında göçmen kökenlilerin karşısına olumsuzluk olarak çıkıyor.

Başbakan Mark Rutte, ayrımcılığın Hollanda'da "sistematik sorun haline geldiğini" ve insanların kökenleri nedeniyle yargılandığını söyledi. Ancak Uluslararası Af Örgütü'ne göre, ırkçılık artık kurumsal hale geldi.

Af Örgütü araştırmacısı Gerbrig Klos, ayrımcılık konusunda çok az şey yapmakla suçladığı Hollanda hükümetini, sosyal yaşamdaki ırkçılık sorunlarına ilişkin tüm raporları ayrıntılı biçimde açıklamaya çağırdı.

Rapordan öne çıkanlar

Hollanda'nın önde gelen haber sitesi Nu.nl, bugüne kadar resmi kurumlar tarafından hazırlanan ayrımcılık raporlarının bir dökümünü yayınladı. Raporlarda öne çıkan başlıklar şöyle: