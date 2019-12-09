İnsan hakları örgütlerinden Myanmar'ı boykot kampanyası

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Myanmar lideri Aung San Suu Çii'nin ordunun Myanmar'da gerçekleştirdiği katliamlara açıkça kayıtsız kalması ve bunları reddetmesinden ötürü dünya genelinde çok geniş çevrelerce kınandığı kaydedildi.

Bangladeş'te yayım yapan Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, kampanyanın internet sitesinden yapılan açıklamada, Myanmar'ı ekonomik, kültürel, diplomatik ve siyasi baskı altına almak amacıyla 10 ülkeden yaklaşık 30 insan hakları örgütünün ortak boykot kampanyası başlattığı belirtildi.

Nay, Arakanlı Müslümanlar adına konuştuğunu vurgulayarak, "Sizi bireysel ve kurumsal olarak Myanmar ile resmi bağlanırınızı koparmaya çağırıyorum." dedi.

Kampanya paydaşları arasında Özgür Rohingya Koalisyonu, Forsea.co, Restless Beings, Destination Justice, Rohingya Human Rights Network of Canada, Rohingya Human Rights Initiative of India ve Asia Centre bulunuyor.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

