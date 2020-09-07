İnsan Hakları Örgütlerinden Osman Kavala Çağrısı

Avukatları, Kavala'nın tutukluluğunun hukuksuz olduğu konusunda Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Ancak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, aldığı kararda, Türkiye'nin Kavala'yı serbest bırakma konusunda Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak kararı beklememesi gerektiğini belirtti.

Üç örgütün açıklamasında, “AİHM'in Osman Kavala kararı, bir bireyin haklarına müdahale eden Türkiye'nin kötü niyetle ve siyasi güdümlü olarak hareket ettiği, bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'nun 18'inci maddesini çiğnediği şeklindeki ilk nihai kararı olması açısından önemliydi. Mahkeme, Kavala'yı Kasım 2017'den bu yana hapsederek cezalandıran Türk yetkililerin gizli bir amaç peşinde olduğu ve bu amacın, bir insan hakları savunucusu olarak Kavala'nın susturulması olduğunu kaydetmişti” ifadeleri kullanıldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Direktörü Emma Sinclair ise Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kararı için, ”Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesine neden olan mahkeme kararlarının arkasında siyasi hesapların olduğu şeklindeki görüşümüzü doğruluyor” yorumu yaptı. ”Kavala'nın serbest bırakılmasının engellenmesi için ortak ve güçlü bir çabanın” olduğuna işaret eden Sinclair, ”Türkiye, AİHM'in kararına uymak yerine Kavala'nın insani haklarını çiğnemeye devam etti” dedi.