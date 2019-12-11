İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İnsan hakları denildiği zaman kesinlikle bir kavga, kesinlikle bir mücadelenin günümüzdeki tartışma hali, bu kadim mücadele hiç bitmedi, hiç bitmeyecek." dedi.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığınca Ankara'da bir otelde "İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Kuvvetler Ayrılığı" paneli düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, insan haklarının çok uzun yıllara dayanan mücadeleye tabi bir kavram olduğunu söyledi.

Fransız İhtilali'nin özünün insan hakları olduğunu belirten Akşener, 1948 İnsan Hakları Beyannamesi'nin kimi zaman kadına yönelik ayrımcılıkları ortadan kaldırmak, kimi zaman hukukun üstünlüğünü sağlayabilmek, kimi zaman ise hayatta kalabilmek, ülke ve milleti ayakta tutabilmek için yapılan bir mücadele olduğunu kaydetti.

"İnsan hakları denildiği zaman kesinlikle bir kavga, kesinlikle bir mücadelenin günümüzdeki tartışma hali, bu kadim mücadele hiç bitmedi, hiç bitmeyecek." ifadesini kullanan Meral Akşener, 1938'li yıllarda dünyanın her yerinde son derece otoriter, neredeyse diktatörlüğe giden bir anlayışla yönetilen ülkeler olduğunu vurgulayarak, otoriterliğin öne çıkması, her şeyin tek kişinin kararına bırakılmasıyla 2'nci Dünya Savaşı'nın başladığını dile getirdi.