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İnsan hayatını tehlikeye atan ’kaçak alkol’ denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Eskişehir’de yapılan kontrollerde, bir müzikholde 3 şişe kaçak alkol ele geçirildi.Kaçak ve sahte alkol ticaretinin önlenmesi maksadıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) koordinesinde; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileriyle birlikte gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.

Eskişehir’de yapılan kontrollerde, bir müzikholde 3 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Kaçak ve sahte alkol ticaretinin önlenmesi maksadıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) koordinesinde; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileriyle birlikte gerçekleştirilen denetimler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde alkol şişelerindeki bandrollerin yasaya uygunluğu, işletmelerin evrak yönünden yeterliliği ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı gibi hususlar titizlikle inceleniyor. Bugün gerçekleşen denetimlerde ise bir çok tekel ve alkol satan mekanlar kontrol edildi. Yapılan kontroller neticesinde, Sivrihisar-1 Caddesi üzerinde bulunan bir müzikholde, 3 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Mekan sahibi hakkında gerekli yasal işlemler uygulanırken, alkollere ise el konuldu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan çalışmaların hız kesmeden devam edileceği bildirilirken, “Vatandaşlarımızın bandrolsüz, menşei belli olmayan, merdiven altı üretilmiş ürünlerden uzak durmaları, şüphelendikleri ürünlerle alakalı ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir. Halk sağlığının korunması adına, kurumlar arası işbirliğiyle, kaçak, sahte alkol üretim ve tüketiminin engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir” ifadeleri kullanıldı.

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