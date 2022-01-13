İnsan hayatıyla böyle oynanıyor! Hava yastığının içinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Kazayla birlikte araçlarda açılan hava yastıklarının tamir süreci hakkında uyarılarda bulunan Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun, “Eksper sırasında hava yastığının içinde iç çamaşırı dahi gördüğümüz oldu. İkinci el araç alacaklar mutlaka işin uzmanına götürmelidir” dedi.

Tamir işleminde iç çamaşırı, bez ve kıyafet parçası gibi farklı malzemelerle hava yastıklarının doldurulabileceği konusunda uyarılarda bulunan Tosun, özellikle ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Araç satın alınmadan önce mutlaka uzman görüşüne başvurulması gerektiğini ifade eden Tosun, yapılan incelemelerle kaza anında ölümcül darbelerin önüne geçileceğini vurguladı.

''ANLAMARI İÇİN ÇOK BARİZ BİR ŞEKİLDE İPTAL EDİLMİŞ OLMASI GEREKİYOR''

Hava yastıklarının tamir aşamasında duyarsız kişiler tarafından farklı eşyaların kullanıldığını söyleyen Tosun, “Araçta hava yastığı sistemi sürücü ve yolcuların emniyetini sağlamak ve ölümcül darbelerden korumak için bulunmaktadır. Aracın marka ve modeline göre 1 hava yastığından, 8 veya fazlasına kadar hava yastığı bulunabiliyor. Aracın segmentine göre hava yastığı sayısı fazlalaşıyor. Araç kullanıcıları hava yastığının olup olmadığını anlayamayabilirler. Anlamaları için çok bariz bir şekilde iptal edilmiş olması gerekiyor. Biz hava yastığının içinde eksper sırasında iç çamaşırı dahi gördüğümüz oldu. Araç sahibinin bundan haberi yok. Bazı durumlarda satıcının da haberi olmuyor. Gerekli aletlerle hava yastığı kapağı söküldükten sonra, içindeki tüplerin ve hava yastığı bezinin sağlam olup olmadığı görüldükten sonra durum belli oluyor” şeklinde konuştu.

''HAVA YASTIĞI TAMİRDEN SONRA TESTE TABİ TUTULMUYOR''

Tamir sürecinde uygulanan yöntemler hakkında konuşan Oto Ekspertiz Uzmanı Tosun, konuyla ilgili olarak şunları aktardı: “Hava yastığını 5-6 tane iptal etme ve tamir etme şekli var. Hava yastığı patladığı zaman yerine başka bir araçtan alınan sağlam ve orijinali takılabiliyor. Düzgün montajı olduğu halde herhangi bir sorun çıkarmadan çalışır. Hava yastığının tamiratı da yapılabiliyor. En büyük sorun içi boş hava yastığının takılması. Hava yastığının daha önceden patlaması değil nasıl tamir edildiğidir. Önemli olan kaza sırasında sürücüye ve yolcuya zarar vermemesidir. Tamiri yapılanlarda ise bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor, çünkü hava yastığı tamirden sonra teste tabi tutulmuyor. Onun için elzem olan çıkma ya da orijinal olarak değişmesidir ki aktifliği garanti olsun.”

''İKİNCİ EL ARAÇ ALACAKLAR MUTLAKA İŞİN UZMANINA GÖTÜRMELİLER''

İkinci el araç satın almak isteyen vatandaşların mutlaka uzman görüşüne başvurması gerektiğini vurgulayan Tosun, “İkinci el araç alacaklar mutlaka işin uzmanına götürmeliler. Vatandaşların, ben baktım torpido kapağında çizik, renk değişikliği yoktu’ gibi düşüncelerinin olmaması lazım. Vatandaşlar araç alacakları zaman kendilerinin incelemesine gerek yok, zaten anlamazlar. Hava yastığı ustasına, yetkili servise ya da ekspertize götürmeleri gerekir. Ekspertize getirdiklerinde de hava yastığına bakılıp bakılmadığını ayrıca sormaları gerekiyor. Hava yastığını kontrol etmeyen ekspertiz de çok” ifadelerini kullandı.

(İHA)

