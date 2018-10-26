İnsan idrarından tuğla yaptılar!

İnsan idrarı, kum ve bakteri bileşimiyle ürettikleri tuğlaları çevre dostu yöntemler kullanarak üreten Cape Town Üniversitesi'nde mühendislik öğrencileri, dünyaca ünlü Mercan kayalarının da aynı şekilde var olduğunu söyledi.

1 / 9 ERKEKLER TUVALETİNDEN İDRAR TOPLADILAR Güney Afrika'da üniversite öğrencileri, insan idrarından çevre dostu bir yöntemle tuğla üretti.Cape Town Üniversitesi'nde mühendislik öğrencilerinin, erkekler tuvaletinden topladıkları idrarı kullanarak, çevre dostu bir yöntemle tuğla üretmeyi başardı.

2 / 9 İDRAR, KUM VE BAKTERİ Tuğlanın, İnsan idrarı, kum ve tuğlayı oda sıcaklığında katılaşmasına imkan sağlayan bir çeşit bakteriyi bir araya getirerek, üretildiği aktarıldı. İlk olarak idrardan katı gübre üreten öğrenciler, daha sonra üniversitenin 'bio-tuğla' adını verdiği buluşlarını büyütmek için, mikrobik karbonat çökelmesi adı verilen bir süreç izledikleri belirtildi.

3 / 9 KARBONAT, KUM TANELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR Üretim sürecinde kritik rol oynayan bakterilerin, idrardaki üreyi çökelten bir enzim ürettiği ve ortaya kalsiyum karbonat çıkarttığı daha sonra da kalsiyum karbonat kum tanelerini birbirine bağlayarak, ortaya sert tuğlalar çıkmasını sağladığı açıklandı.

4 / 9 ​'TEMELDE, MERCAN KAYALARININ OKYANUSLARDA YAPTIĞININ AYNISINI YAPIYORUZ' Cape Town Üniversitesi'nde (UCT) görev yapan Dr. Dyllon Randall BBC'ye yaptığı açıklamada, "Temelde, mercanların okyanuslarda yaptığının aynısı yapıyoruz" yorumunda bulundu.

5 / 9 NORMAL TUĞLALAR DOĞAYA KARBONDİOKSİT SALGILIYOR Normal tuğlaların yapım aşamasında, kireç ocaklarında yüksek ısı kullanılarak fırınlanması gerektiği için üretim sürecinde doğaya büyük miktarda karbondioksit salmakta olduğu bilinmekte.

6 / 9 "Geçen sene tuğlanın üretimine başladığımızda, kireç taşından üretilmiş bir tuğlanın yüzde 40'ina eş değerde bir sertlik elde etmeyi başardık" diyen Dr. Randall, "Tuğlanın içerisine koyduğumuz bileşen malzemeyi değiştirerek, yeniden kalıba koyduk ve bakterilerin partikülleri daha uzun süre çimentolamasına izin verdik. Sadece birkaç ay sonrasında ise bu işlem sayesinde tuğlanın sertliğini iki kat oranında arttırdık" ifadelerini kullandı.

7 / 9 KOKU DAHA SONRADAN KAYBOLUYOR ​İnsan idrarından üretilen çevre dostu tuğlanın yapım aşamasının normal tuğlaya göre oldukça ‘kokulu' olduğunu belirten Randall, "Diyelim ki bir evcil hayvanınız var ve köşeye işedi. Aldığınız o güçlü koku, salınan amonyağa ait. Bu süreçte bir yan ürün olarak amonyak ortaya çıkıyor. Daha sonra bu, amonyak nitrojen zengini gübreye dönüştürülüyor" diye konuştu.

8 / 9 SAĞLIK AÇISINDAN HİÇBİR RİSKİ YOK Yüksek oranda pH ile çalıştıkları için tüm zararlı patojenlerin ve bakterilerin öldüğünü bu sebeple kokunun ortadan kalktığını belirten Randall, 48 saat içerisinde tuğlalardaki amonyak kokusunun tamamen gittiğini ve sağlık açısından herhangi bir risk oluşturmadığını aktardı.