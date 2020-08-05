“İnsan Kaçakçıları Sosyal Medyada Reklam Yapıyor”

Van Gölü’nde kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması ve 61 kişinin ölümüyle ilgili bir rapor hazırlayan Van Barosu, insan kaçakçılığı yapan grupların, sosyal medya üzerinden reklam yapacak kadar rahat davrandıklarını söyledi. Baro ’ya göre hem cezaların az olması hem de BM’nin bölgeden çekilmesi, göçmen kaçakçılığı ve ölümleri arttırdı.

27 Haziran’da Van Gölü’nde göçmenleri taşıyan bir teknenin batmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında şimdiye kadar 61 kişinin cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili araştırma başlatan Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu, araştırma sonuçlarına dair bir rapor hazırladı.

Van Barosunda basın toplantısı düzenleyen Baro yönetimi, raporu kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda konuşan Göç ve İltica Komisyonu Başkanı Mahmut Kaçan, yollardaki yoğun kontroller nedeniyle göçmenlerin gölü kullandığını söyledi. Göl güzergahının 15 yıldır kullanıldığını ifade eden Kaçan “Heyetimizce olayın meydana gelmesinden sonra Van Gölü’nde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan köylerde, balıkçılarla görüşmeler yapılmıştır. Ortak beyanlarda, Van Gölü’nün yaklaşık 15 yıldır sığınmacı göçmenlerin taşınmasında bir rota olarak kullanıldığını, bu durumun kolluk tarafından da bilindiğini ancak göz yumulduğunu zaten geçen bu süreç içerisinde şimdiye kadar hiçbir göçmenin gölde taşınırken yakalanmadığını, ancak son yıllarda bu geçişlerin oldukça arttığını, daha fazla para kazanmak isteyen tekne sahiplerinin, istiap haddini aşarak çok sayıda sığınmacı göçmeni taşıdıklarını, göçmen kaçakçılığı yapan kişilerin asla tek çalışmadıklarını, organize ve çok sayıda kişinin birlikte hareket ederek bu işi yaptıklarını, bu organizasyonların tepesinde yer alan şahısların asla tekne sahipleriyle doğrudan temasa geçmediklerini, bu organizasyonda irtibatın kara taşımacılığı boyutunda yer alan şahısların vasıtasıyla sağlandığını, bu kişilerin çoğunlukla sığınmacı göçmenlerin dilini bilen onlarla iletişim kurabilen kişiler olduğunu, söz konusu organizasyonun aracılık kısmında yer alan ve tekne sahipleriyle irtibat kuran şahısların her sığınmacı göçmen başına 50,00-100,00 TL tekne sahibine para ödediğini, özellikle avlanma yasağı döneminde bu işi birçok kişinin her seferinde farklı teknelerle yaptığını, tekneye alınan sığınmacı göçmenlerin çoğunlukla Bitlis İlinin Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde polis, jandarma kontrol noktalarının ötesine bırakıldıklarını, söz konusu sığınmacı göçmenlerin çeşitli araçlarla alınarak karayolu ile batı illerine götürüldüklerini belirtmişlerdir” dedi.