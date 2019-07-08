İnsan kaçakçılarına büyük darbe: 55 gözaltı

Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere aracılık ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, 81 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, organizatör olduğu öne sürülen 55 kişi gözaltına alındı. Dikili Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 8 ilde düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla Ege Denizi’nden Yunanistan’a kaçıran suç örgütü takibe alındı. Yapılan takip neticesinde, belirlenen adreslere Dikili Emniyet Müdürlüğü, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda pasaport ve döviz ele geçirilirken, organizatör olduğu iddia edilen 55 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Ankara’da 2, Aydın’da 2, Balıkesir’de 25, Bursa’da 3, Çanakkale’de 5, İstanbul’da 9, İzmir’de 30, Şanlıurfa’da 3 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Adreslerinde bulunmayan 26 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği de öğrenildi.

Operasyonla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afgan uyruklu olan toplamda 704 yabancı uyruklu göçmen şahsı, 2019 yılı içerisindeki farklı tarihlerdeki operasyonda; 10 adet deniz motoru, 10 adet lastik bot, 672 adet can yeleği ile birlikte yakaladı. Göçmenlerin, güvensiz bir şekilde yasa dışı yollarla tedbir kararı uygulanan şahıslar aracılığıyla ülke dışına kaçırılması engellendi. Daha önce 13 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında, hedef şahıslarla irtibatlı bulunan ve birlikte hareket ettiği tespit edilen toplamda 100 şüpheli şahsın, "Göçmen Kaçakçılığı Suçu" işlediği tespit edildi. 13 kişi ise soruşturma süresince arama-yakalama kararının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheli şahıslar arasında bulunan bir şahsın, Dikili ilçesinde 2019 yılı nisan ayında meydana gelen 2011 doğumlu 1 göçmen şahsın ölümüne sebep verip firar durumda olan şahıs olduğu tespit edildi. Ayrıca, 2 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldığı öğrenildi. Emniyet Müdürü Aşkın açıkladı: "3 ayrı suç örgütüne düzenlenen operasyon"

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Soruşturma dosyasında göçmen kaçakçılığını yaptığı değerlendirilen 100 şüphelinin bulunduğunu kaydeden Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, bine yakın da göçmenin kaçırılmasına yönelik çalışmaları olduğunu aktardı. Aşkın, daha önceki çalışmalarda 23 göçmen kaçakçısı yakaladıklarını, bunlardan 13’ünün tutuklandığını belirtti.