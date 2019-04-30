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İnsan kaçakçılığı organizasyonunun "bölge sorumlusu" yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

Çanakkale polisinin düzenlediği operasyonda, düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışlarına aracılık ettiği ve "Çanakkale bölge organizatörü" olduğu ileri sürülen zanlı gözaltına alındı - Zanlının iş yerinde yapılan aramalarda, göçmenlere yiyecek olarak verildiği iddia edilen insan sağlığına zararlı gıda maddeleri ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçışlarını organize ettiği ve "bölge organizatörü" olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma kapsamında, kentte bir süredir market işleten M.K'yi iş yerinde gözaltına aldı.

M.K'nin İstanbul bağlantılı çalışmalarında bazı ülkelerden Türkiye'ye giren düzensiz göçmenleri araçlarla 50'li gruplar halinde Çanakkale'ye getirdiği, buradan da Ayvacık sahilleri üzerinden lastik botlar ve teknelerle Midilli'ye sevklerinin gerçekleştirildiği belirlendi.

- Organizatör lüks içinde yaşıyordu

Şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda, yabancı uyruklulara yiyecek olarak verildiği tespit edilen insan sağlığına zararlı çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi. Banka hesaplarında yapılan incelemelerde de M.K'nin lüks bir yaşam sürdüğü tespit edildi.

İnsan kaçakçılığı zincirinde "Çanakkale bölge organizatörü" olduğu öne sürülen M.K'nin, denizde boğularak yaşamını yitiren çok sayıda düzensiz göçmenin kaçışını organize ettiği değerlendiriliyor. Ayrıca bu kişinin, yaklaşık bin düzensiz göçmenin Midilli'ye ulaşmasını sağladığı da tahmin ediliyor.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Çanakkale düzensiz göçmen gözaltı insan kaçakçılığı

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