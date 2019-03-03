HABER

İnsan kaçakçılığı şüphelilerinden 6'sına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 19:06 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6’sı tutuklandı.

İnsan kaçakçılığı şüphelilerinden 6'sına tutuklama

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6’sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından dün sabah saatlerinde insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, İzmir başta olmak üzere çevre illerden gelen kaçakların para karşılığında yasa dışı yollarla yurt dışına geçişlerini organize ettikleri öne sürülen F. E., H,O., D.G.K., İ. P., M.U., M. Y., M. A. U. ve F.Ö. gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda, insan kaçakçılığında kullanılacağı değerlendirilen bot ve bu bota ait motor ele geçirildi. Evde bulunan bazı CD ve dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.G.K., İ.P., M. U., M. Y., M. A. U. ve F.Ö. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İnsan kaçakçılığı şüphelilerinden 6'sına tutuklamaİnsan kaçakçılığı şüphelilerinden 6'sına tutuklamaİnsan kaçakçılığı şüphelilerinden 6'sına tutuklamaİnsan kaçakçılığı şüphelilerinden 6'sına tutuklama

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Traktör römorku devrildi, maçtan dönen 9 genç yaralandıTraktör römorku devrildi, maçtan dönen 9 genç yaralandı
Tribünde elindeki torpil patladı, yüzünden yaralandıTribünde elindeki torpil patladı, yüzünden yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bay Kemal’ yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bay Kemal’ yanıtı

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.