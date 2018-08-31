İnsan kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, yabancı uyruklu toplam 28 kaçağı Yunan adalarına götürmeye çalıştığı ileri sürülen 1 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kaçak göçmenler ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bir ihbarı değerlendiren Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Balat Mahallesi sahilinde kaçaklar olduğunu belirledi. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5'i Filistin, 4'ü Irak ve 19'u Suriye uyruklu toplam 28 kaçağı yakaladı.

Kaçakların ifadelerinden, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için İzmir'den 2 minibüsle Didim'e geldikleri öğrenildi. Soruşturmayı bu yönde derinleştiren jandarma, 3 organizatörün kaçakları Didim'e getirdikten sonra kaçtığını belirledi. Jandarma, insan kaçakçılığı organizatörü M.N.K.'yi, kaçakların yakalandığı bölgenin ilerisinde saklandığı ağaçlık alanda yakaladı. Kaçakları getiren minübüslerden biri de burada terk edilmiş halde bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.K., tutuklandı. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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