'İnsan kaçakçılığı'ndan ihraç edilen polis intihar etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, 'insan kaçakçılığı' suçundan 2 ay önce polislikten ihraç edilen Kubilay D. (46), evinde tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.
Başka ilde polis memuruyken, 'insan kaçakçılığı' suçuna karışan ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenilen evli, 1 çocuk babası Kubilay D., 2 ay önce meslekten ihraç edildi. Bu nedenle bunalımda olduğu öne sürülen Kubilay D., Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. Kubilay D.'nin cansız bedeni, saat 12.00 sıralarında, yakınları tarafından bulundu. Yakınlarının bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kubilay D.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
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