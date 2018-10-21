HABER

'İnsan kaçakçılığı'ndan ihraç edilen polis intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 17:54 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, 'insan kaçakçılığı' suçundan 2 ay önce polislikten ihraç edilen Kubilay D.

'İnsan kaçakçılığı'ndan ihraç edilen polis intihar etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, 'insan kaçakçılığı' suçundan 2 ay önce polislikten ihraç edilen Kubilay D. (46), evinde tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.
Başka ilde polis memuruyken, 'insan kaçakçılığı' suçuna karışan ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenilen evli, 1 çocuk babası Kubilay D., 2 ay önce meslekten ihraç edildi. Bu nedenle bunalımda olduğu öne sürülen Kubilay D., Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. Kubilay D.'nin cansız bedeni, saat 12.00 sıralarında, yakınları tarafından bulundu. Yakınlarının bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kubilay D.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Alev alan otomobil hurdaya döndüAlev alan otomobil hurdaya döndü
Çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandıÇukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

Zonguldak'ta yağış sonrası yol çöktü

Zonguldak'ta yağış sonrası yol çöktü

Erzurum'da bankacı kardeşlerden akılalmaz zimmet oyunu: Milyonlarca lirayı aktardılar!

Erzurum'da bankacı kardeşlerden akılalmaz zimmet oyunu: Milyonlarca lirayı aktardılar!

Kazayı görünce hiç düşünmeden nehre atladı

Kazayı görünce hiç düşünmeden nehre atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.