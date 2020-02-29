İnsan Kaçakçısı: ‘Avrupa’nın Yarısını Ben Gönderdim’

Türkiye’de ‘sınır kapıları açıldı’ haberleri sonrası Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin görüntüleri Cuma gününe damgasını vurdu. Benzer hareketlilik Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde de yaşandı. Deniz yoluyla Yunan adalarına gitmek isteyen göçmenler Ege kıyılarına akın etti. VOA Türkçe mikrofonuna 20 yıldır insan kaçakçılığı yaptığını söyleyen Özcan Karlı, Avrupa’nın yarısını kendisinin yolladığını, bu nedenle 6 yıl hapis yattığını, şimdi de kara sınırından Yunanistan’a gitmeye çalışanların yavaş yavaş deniz yoluyla geçmek için buraya geleceğini savundu. İşte Karlı’nın VOA Türkçe’ye anlattıklarının satır başları…

Özcan Karlı: Şu anda nokta belirliyoruz. Onları Yunanistan’a emin bir şekilde göndermek için bir yer bakmaya geldik. Hepsini karşıya geçireceğiz, Allah’ın izniyle. Şu an hava biraz kötü. İstanbul’dan bot motor bekliyoruz. Bot motorlar geldi mi, onları yavaş yavaş karşıya atacağız.

VOA Türkçe: Peki, hiç geçirdiğiniz oldu mu?

- Abi benim işim bu. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Ben göçmen kaçakçısıyım. Cezasını da yattım. Altı sene cezasını yattım. Bizim mesleğimiz bu. Ekmeğimiz de buradan. Reis de izin verdi. Biz de yolumuza çıktık, doğrusunu istersen.