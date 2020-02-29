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İnsan Kaçakçısı: ‘Avrupa’nın Yarısını Ben Gönderdim’

29.02.2020 17:49 | Son Güncelleme

VOA Türkçe mikrofonuna 20 yıldır insan kaçakçılığı yaptığını söyleyen Özcan Karlı, Avrupa’nın yarısını kendisinin yolladığını, bu nedenle 6 yıl hapis yattığını, şimdi de kara sınırından Yunanistan’a gitmeye çalışanların yavaş yavaş deniz yoluyla geçmek için buraya geleceğini savundu

İnsan Kaçakçısı: ‘Avrupa’nın Yarısını Ben Gönderdim’

Türkiye’de ‘sınır kapıları açıldı’ haberleri sonrası Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin görüntüleri Cuma gününe damgasını vurdu. Benzer hareketlilik Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde de yaşandı. Deniz yoluyla Yunan adalarına gitmek isteyen göçmenler Ege kıyılarına akın etti. VOA Türkçe mikrofonuna 20 yıldır insan kaçakçılığı yaptığını söyleyen Özcan Karlı, Avrupa’nın yarısını kendisinin yolladığını, bu nedenle 6 yıl hapis yattığını, şimdi de kara sınırından Yunanistan’a gitmeye çalışanların yavaş yavaş deniz yoluyla geçmek için buraya geleceğini savundu. İşte Karlı’nın VOA Türkçe’ye anlattıklarının satır başları…

Özcan Karlı: Şu anda nokta belirliyoruz. Onları Yunanistan’a emin bir şekilde göndermek için bir yer bakmaya geldik. Hepsini karşıya geçireceğiz, Allah’ın izniyle. Şu an hava biraz kötü. İstanbul’dan bot motor bekliyoruz. Bot motorlar geldi mi, onları yavaş yavaş karşıya atacağız.

VOA Türkçe: Peki, hiç geçirdiğiniz oldu mu?

- Abi benim işim bu. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Ben göçmen kaçakçısıyım. Cezasını da yattım. Altı sene cezasını yattım. Bizim mesleğimiz bu. Ekmeğimiz de buradan. Reis de izin verdi. Biz de yolumuza çıktık, doğrusunu istersen.

VOA Türkçe: Şu ana kadar iç göçmen gördünüz mü peki? Kaçak olarak geçen oldu mu?

Özcan Karlı: Avrupa’nın yarısını ben gönderdim. Göçmenlerin yarısını ben Avrupa’ya gönderdim. Doğrusunu isterseniz. Şu an bir de göçmenler, karadan bedava gitmek için gümrük kapılarına gidiyor. Bedava gitmek için. Tabii orada Yunanistan güvenlik güçleri izin vermiyor. Hepsi buraya gelecek, bir iki güne kadar. Yavaş yavaş İstanbul’a dönüyor, kara sınırındaki yolcular.

VOA Türkçe: Oradan bedava gitmeye çalışıyorlar, diyorsunuz. Peki buradan kişi başı nasıl oluyor?

Özcan Karlı: 500 dolar, 600 dolar abi. Çok bir para değil. Malzeme, 30-40 yolcu bir bota biniyor. 500 dolardan 15 bin dolar yapıyor. 12-13 bin dolar masrafı var. Bir bot 10 bin dolar. İstanbul’dan buraya nakliye, 2 bin dolar. 3000 dolar da biz 5-6 kişiye kalıyor. Allah bin bereket versin. Günlük 1000 lira paramız oluyor. Yakalanmazsa para kazanıyoruz, yakalanırsa bir de zarar edersin. 10-15 milyar bize giriyor. Göçmenler karşıya gitmeden para yok. Cepten para harcıyoruz. Anladın mı? Gidiyor, karşıdan bir telefon açıyor. Biz İstanbul’dan, dövizden paramızı oradan alıyoruz. Para, onlardan kesin almıyoruz. Karşıya gönderiyoruz. Yunan sınırlarına ayak bastıktan sonra biz alıyoruz. Eğer yakalanırsa, Sahil Güvenlik yakalarsa biz zarar ediyoruz.

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