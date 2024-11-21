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  4. İnsan kaçaklığı yapmıştı! Rütbesi geri alınan Tuğgeneral Bilal Çokay'ın cezası belli oldu

İnsan kaçaklığı yapmıştı! Rütbesi geri alınan Tuğgeneral Bilal Çokay'ın cezası belli oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.11.2024 16:40
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Para karşılığı Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla TSK'dan atılan ve rütbesi geri alınan Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında karar verildi. Mahkeme, Çokay’ın eylemlerini sabit bularak 11 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

İnsan kaçaklığı yapmıştı! Rütbesi geri alınan Tuğgeneral Bilal Çokay'ın cezası belli oldu

Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Tuğgeneral Bilal Çokay ilk önce emekliliğe sevk edilmişti. Daha sonra Çokay Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilerek TSK'dan atılmış ve rütbesi geri alınmıştı.

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EKOL TV'nin haberine göre Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla dikkat çeken Bilal Çokay hakkında yargı süreci tamamlandı. Mahkeme Çokay hakkında kararını verdi. Mahkeme, Çokay’ın eylemlerini sabit bularak 11 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

28 HAZİRAN'DA TUTUKLANMIŞTI

Çokay, makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 28 Haziran 2024 tarihinde tutuklanmıştı.

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General tsk
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