‘İnsan Neyle Yaşar’ müzikal oyunu, Akıngüç Oditoryumu'nda

İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, 13 Aralık’ta tek kişilik müzikal oyunu 'İnsan Neyle Yaşar' ile Zeliha Berksoy’a ev sahipliği yapacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi (AOSM), 13 Aralık Perşembe akşamı tek kişilik müzikal oyunu'İnsan Neyle Yaşar' ile usta oyuncu Zeliha Berksoy’u misafir ediyor. Bertolt Bercht’in şiirlerinden derlenen ve yine yazarın müziklerini Kurt Weill’in yaptığı ünlü müzikali 'Üç Kuruşluk Opera'dan şarkıların da bulunduğu 'İnsan Neyle Yaşar', Akıngüç Sahnesi’nde tiyatro severlerle buluşuyor.

Bugünün toplumsal olaylarına bire bir cevap veren şiirlerin, metinlerin ve şarkıların yer aldığı görselliği ve ışık tasarımıyla farklı yapılmış tek kişilik müzikalin düzenlemesi Server Acim’e, dramaturgisi Aylin Alıveren’e, çevirisi ise Yılmaz Onay’a ait.

Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen Zeliha Berksoy’un yönetip oynadığı tek kişilik müzikal oyun, 13 Aralık Perşembe akşamı saat 19.00’da sahnelenecek.

