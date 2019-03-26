"İnsan odaklı bir belediye anlayışıyla geliyoruz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, "İlimize, ilçemize, köyümüze en iyi hizmet verecek olan, projeleri olan insanları seçeceğiz. Biz insan odaklı bir belediye anlayışıyla geliyoruz." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Karaman'a ziyaret eden Bal, bir otelin toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bal, burada yaptığı açıklamada, "İyi belediyeciliği milletle buluşturmak için" yollarda olduklarını söyledi.

Karaman'da da genç, dürüst, sevilen Bahadır Bayraç'ı aday olarak seçtiklerini ifade eden Bal, "Çalışmalarımız sürüyor. İnşallah adaylarımız milletimizle buluşacak. Doğru ve dürüst belediyecilik anlayışını milletimizle tanıştıracak, gerçekten Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ekonomik dar boğaz ve bu sıkıntılı süreçte belediyeler milletimiz için bir nefes olacak diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

- "Kendi ekonomisini yöneten bir Karaman'ı hayal ediyoruz"

Bal, yerel seçime gidilmesine karşın, ülkede "harbe gidiyormuş gibi bir ortam oluşturulduğunu" ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Sanki ülkede savaş varmış gibi savaş çığlıkları yapıla yapıla bir yerel seçime gidiyoruz. Halbuki biz bu seçimde yerel yöneticilerimizi, belediye başkanlarımızı seçeceğiz. İlimize, ilçemize köyümüze en iyi hizmet verecek olan, projeleri olan insanları seçeceğiz. Biz insan odaklı bir belediye anlayışıyla geliyoruz. Belediyecilik anlayışımızda inşallah kendi ekonomisini yöneten bir Karaman'ı hayal ediyoruz."

