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  4. İnsan öldükten sonra ne yaşar? Prof. Dr. Oytun Erbaş anlattı: Kalp durması orgazma eş değer

İnsan öldükten sonra ne yaşar? Prof. Dr. Oytun Erbaş anlattı: Kalp durması orgazma eş değer

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
16.08.2024 11:38
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Ölüm her insanın başına gelecek olaylardan biri. Ölüm anında ve hemen sonrasında insanın neler yaşadığı merak ediliyor. Bir YouTube programına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş ölünce neler olacağını anlattı.

İnsan öldükten sonra ne yaşar? Prof. Dr. Oytun Erbaş anlattı: Kalp durması orgazma eş değer

Açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş, Cansu Canan Özgen'in YouTube programında konuştu. Erbaş, öldükten hemen sonra neler yaşandığını anlattığı sözleriyle gündem oldu.

"KALP DURUYOR AMA BEYİN YAŞIYOR"

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Cansu Canan Özgen'in "İnsan ölünce biyolojik olarak neler yaşar Oytun?" sorusunu yanıtladı.

Erbaş, "Kalp ölümleri bayağı bir uzun sürüyor ve ölümlerin %60'ında önce kalbin duruyor ama beynin yaşıyor. Senin kalbin duruyor bir anda ama beynin o an yaşadığı için 'Ne oluyor ya, beyin yaşıyor nabız yok' diyorsun. Oksijen giymeyince büyün bütün dopamin enforfinde boşalır beynine. Böyle korkunç bir 'blue dream' olursun. Böyle bulutların üstünde neşelenmiş gibi hissedersin. Bir kilo dondurma yemiş gibi. Kalp durması orgazma eşdeğerdir. Sen böyle canlı rüyalar, git geller, atlamalı zıplamalı canlı rüyalar görürsün. Bu rüyalar gerçek gibidir. Bütün hayatın gözünün önünden geçiyor. Yaptıkların, yapmadıkların, 'keşke bunu üzmeseydim, şunu çok iyi yaptım' gibi cümleler geçiyor aklından." ifadelerine yer verdi.

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Oytun Erbaş
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