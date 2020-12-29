İnsan sağlığında yaygın problemlerden biri: Kasık ağrısı

Kasıklar, mide ile baldırın arasında yer alır. Karnın bittiği bacağın başladığı bölüm olarak ifade edilir. Bacakların hareketliliğini sağlayan kasıklar da bazı durumlarda ağrı ve sancılar yaşanabilir. Farklı birtakım nedenlerden dolayı oluşan ağrılar kısa veya uzun süre kalıcı olabilir. Kasık Ağrısının Sebepleri Nelerdir? Kasık ağrıları, pek çok farklı nedenden dolayı oluşabilir. Hareketsiz yaşam, yoğunluk, stres, idrar yolu enfeksiyonları başlıca kasık ağrısı sebepleri arasında yer alır. Kişinin genetik anlamda bir bel fıtığı ve kasık fıtığı gibi hastalıkları varsa kasık ağrıları yaşaması da mümkündür. Kasık ağrıları genellikle kasık bölgesinde bulunan kas veya tendonların gerginliği sonucunda ortaya çıkar. Bu bölgede yaşanan sancıların erkek veya kadında görülen nedenleri farklı olabilir. Erkeklerde pelvik bölgesinde yer alan kasların zorlanması kasık ağrılarını açığa çıkarabilir. Sperm birikmesi erkeklerin yaşadığı kasık ağrılarının yaygın nedenleri arasında yer alır. Kadınlarda ise özellikle regl dönemlerinde kasıkta ağrıların olduğu görülür.

Kadınlarda Kasık Ağrılarının Sebepleri Nelerdir? Kadınlar regl dönemlerinde sık sık kasık ağrılarıyla karşılaşabilir. Kadınların sancı ve ağrılarının en yaygın özelliği regl dönemleridir. Yumurtlama dönemleri ve yumurtalıklarda oluşan kistler, bölgesel olarak sancılara neden olur. Yumurtalıklarda bulunan kistlerin patlaması ise ağrı ve sancının şiddetini artıran bir neden olarak karşınıza çıkabilir. Çikolata kisti olarak da ifade edilen endometripzis kistler, kadınların sıklıkla sancı çektiği dönemlerdendir. Rahim ve yumurtalıklarda yaşanan birtakım sıkıntılar bu tür ağrıların temel nedenleri arasındadır. Bu ağrılar sadece belirli dönemler yaşanabileceği gibi kronik bir nitelikte taşıyabilir. Bu durumda kişinin tedavi süreçlerine dikkat etmesi önemlidir. Kasık Ağrısı Tanısı Nasıl Konulur? Kasık ağrılarını tedavi etmek için öncelikle tanı konulması gerekir. Bu anlamda ağrının kaynağını bulmak önemli bir anlam taşır. Ağrının kaynağını bulunduktan sonra bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Fiziki muayene ve birtakım tahlil, ultrasonik görüntüler tanı konulması için yeterlidir. Bu sonuçlar dahilinde hastanın öyküsü değerlendirilebilir. Hastalığın tanısını koymak için doktor farklı test veya tahlil yapılmasını isteyebilir. Kişiden kişiye bağlı olarak farklı şekillerde tanı koymak mümkündür. Yapılan tetkikler sonucu kasık ağrısı tanısı konulabilir. Sonrasında bu hastalığa uygun bir tedavi yöntemine geçilir. Kasık ağrısı ve akıntı gibi sorunlarda doktor kişinin önceki öyküsüne dikkat ederek tedavi sürecine başlamalıdır. Ayrıca bazen kasık ağrısı hamilelik belirtisi mi? gibi sorularla karşılaşmak mümkündür. Hamileliğin erken dönemlerinde de kasık ağrılarının yaşandığı görülebilir.

Kasık Ağrıları Nasıl Geçer? Kasık ağrılarının nedenini anlamak uygun bir tedavi açısından önem arz eder. Kişinin ağrısına neden olan sorunun da çözülmesi gerekir. Ağrıya neden olan ek bir hastalık var ise bunun anlaşılması tedavi sürecinde etkili bir sonuç almak adına mühimdir. Bu tür ağrıların giderilmesine yönelik ilaç tedavisi yapılabilir. Birtakım ağrı kesicilerin tüketimi ile birlikte kasık ağrıları önemli ölçüde geçer. Eğer ağrının temel nedeni kasıkta bulunan kasların gerilmesi ise kas gevşetici ilaçların kullanılması önerilir. Kişi doktor kontrolünde hap veya krem seçeneğini tercih edebilir. Kadınların regl döneminde yaşadığı sancıların giderilmesinde ise hormon içerikli ilaçlar önemli bir seçenek olarak karşınıza çıkar. Bu bölgede ortaya çıkan bir enfeksiyon varsa kasık ağrısının geçmesi için antibiyotik veya antifungal ilaçların kullanılması da mümkündür. Bunların dışında kasık ağrılarına neden olan kistlerin tedavisi için farklı yöntemler ifade edilir. Yumurtalıklarda oluşan kistlerin büyüklüğüne göre cerrahi bir müdahale yapılması gerekebilir. Bu yüzden kistlerin düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir. Kontroller sonrasında herhangi bir büyüme yoksa ilaç kullanımına devam edebilirsiniz. İlerlemiş hastalıklarda ameliyat yapılması zorunlu bir durum olarak karşınıza çıkabilir. Ağrılarınız uzun soluklu ve çok şiddetli bir şekilde yaşanıyorsa bir uzmana başvurunuz.