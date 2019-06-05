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İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 16:28 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan kent sakinleri adalara gitmek için Eminönü İskelesi'ne akın etti. Vapurlar dolup taşarken, Boğaz’da yaşanan insan seli havadan görüntülendi.

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Ramazan Bayramı'nın 2. gününde İstanbul’da kalan çok sayıda vatandaş Adalar'a gitmek ve Boğaz turu yapmak için Eminönü İskelesi’ne akın etti. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen ve Boğaz turu yapmak isteyen vatandaşlar vapurları doldurdu. Boğazda yaşanan insan seli ise havadan görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın iskele girişinde oluşturduğu uzun kuyruklar gözler önüne serildi.

Çocuklarıyla birlikte adalara gitmek isteyen bir anne, “Çocuklarımız çok istiyor. Çocuklarımız için gitmek istiyoruz. Arabalarımız yok mecburen gitmek zorundayız” dedi.

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"BU YOĞUNLUKTA BİZE SIRA GELECEĞİNİ ZANNETMİYORUM"

65 yıldır İstanbul’da yaşayan bir vatandaş da yoğunluk karşısındaki şaşkınlığını dile getirerek, “Adalara gidiyoruz ama çok kalabalık. Ben 65 senedir İstanbul’dayım. Yani bu yoğunlukta bize sıra geleceğini zannetmiyorum yoğunluk çok” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Ramazan Bayramı Eminönü İskelesi Adalar

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