İnsan taciri tutuklandı

Çanakkale’de hakkında insan ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, insan ticareti suçundan firari durumda bulunup hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan M.K. isimli şüpheli uzun süren aramalar sonucu Çanakkale’de bulunan ikametinin çatı katında saklanırken yakalandı.

Şahsın yapılan sorgulamasında çeşitli suçlardan 5 adet arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

M.K. adlı şüpheli, hakkında hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca insan ticareti suçundan tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

