‘İnsan Tacirleri Mültecileri Kandırmak İçin Her Türlü Kılığa Giriyor’

Dünyada yaşanan iç çatışmalar ve savaşlarda en büyük mağduriyeti mülteciler yaşıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, iç çatışmalar ve savaşların yaşandığı sıcak bölgelerde her yıl yüzbinlerce kişi insan tacirlerinin kurbanı oluyor.

Çatışma bölgelerinden kaçmak isteyen siviller kurtuluş çaresi olarak gördükleri insan tacirlerinin eline düştükten sonra birçok riskle karşı karşıya kalıyor.

Avrupa’ya götürülmek sözüyle tekne ve botlara bindirilen mülteciler insan tacirlerine ödedikleri yüklü paralar karşılığında kendilerini kaçırılma sözü aldıkları ülkeler yerine başka sahillerde buluyor.

Birçok mülteci de Akdeniz’in sularında batan gemi ve teknelerde can veriyor ya da kayboluyor.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, 2018 yılının ilk sekiz ayında Akdeniz’de yaşamımı yitiren mültecilerin sayısı iki bin kişiyi geçti.

‘En fazla çocuklar mağdur’

İnsan tacirlerinin eline düşen mültecileri bekleyen diğer büyük bir tehlikede özellikle geç kız ve kadınların fuhuşa itilmesi. Kandırılan birçok savunmasız kadın ve kız mülteci insan tacirleri tarafından fuhuş sektörüne pazarlanıyor. Çok sayıda çocuk yaşta mültecinin de fuhuş sektörüne pazarlandığı ifade ediliyor.