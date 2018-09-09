‘İnsan Tacirleri Mültecileri Kandırmak İçin Her Türlü Kılığa Giriyor’

Dünyada yaşanan iç çatışmalar ve savaşlarda en büyük mağduriyeti mülteciler yaşıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, iç çatışmalar ve savaşların yaşandığı sıcak bölgelerde her yıl yüzbinlerce kişi insan tacirlerinin kurbanı oluyor.
Çatışma bölgelerinden kaçmak isteyen siviller kurtuluş çaresi olarak gördükleri insan tacirlerinin eline düştükten sonra birçok riskle karşı karşıya kalıyor.
Avrupa’ya götürülmek sözüyle tekne ve botlara bindirilen mülteciler insan tacirlerine ödedikleri yüklü paralar karşılığında kendilerini kaçırılma sözü aldıkları ülkeler yerine başka sahillerde buluyor.
Birçok mülteci de Akdeniz’in sularında batan gemi ve teknelerde can veriyor ya da kayboluyor.
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, 2018 yılının ilk sekiz ayında Akdeniz’de yaşamımı yitiren mültecilerin sayısı iki bin kişiyi geçti.
‘En fazla çocuklar mağdur’
İnsan tacirlerinin eline düşen mültecileri bekleyen diğer büyük bir tehlikede özellikle geç kız ve kadınların fuhuşa itilmesi. Kandırılan birçok savunmasız kadın ve kız mülteci insan tacirleri tarafından fuhuş sektörüne pazarlanıyor. Çok sayıda çocuk yaşta mültecinin de fuhuş sektörüne pazarlandığı ifade ediliyor.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile ‘İnsan Ticaretine Karşı Kuruluşlar Arası Eşgüdüm Grubu’nun (ICAT), son raporlarına göre tüm dünyada belirlenmiş insan ticareti mağdurlarının yaklaşık yüzde 28’ini çocuklar oluşturuyor.
Son raporla göre, insan tacirlerinin elinde mağdur olan çocukların oranının özellikle Afrika’nın Güney Sahra ve Karayipler bölgelerinde daha da arttığı ifade ediliyor.
‘İnsan tacirleri BM görevlisi kılığına girip mültecileri kandırıyor’
Birleşmiş Milletler yetkileri, insan tacirlerinin çaresiz mültecilere ulaşmak için her yolu deneyerek kılıktan kılığa girdiklerini belirttiler. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, insan tacirlerinin uyguladıkları yeni taktikle birçok bölgede kendilerine BM görevlisi süsü vererek çaresiz ve savunmasız mültecilere ulaştıklarını açıkladı.
İnsan tacirlerinin kendilerine insani yardım yapan BM görevlisi süsü verdiğini kaydeden yetkililer, acımasız insan tacirlerin giydikleri BM kıyafetleriyle mültecileri kandırdıklarını belirttiler. Yetkililer, BM insani yardım görevlisi kılığına giren insan tacirlerinin mültecilere yiyecek, su ve sağlık yardımı yaparak onların güvenini kazandıktan sonra amaçlarına ulaşmaya çalıştıklarını ifade ettiler.
Libya makamlarına uyarı
Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği, özellikle Libya’da sahte BM insani yardım görevlisi olarak tanıtan insan tacirleriyle ilgili çok ciddi ihbar aldıklarını belirterek iddiaların raporlarla da teyit edildiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, ellerindeki son veri ve raporlar doğrultusunda Libya makamlarına, BM görevlisi taklidi yapan insan tacirlerine karşı duyarlı olmaya çağırdıklarını açıkladı.
BM, Libya hükümetine, “çaresiz mültecileri ve göçmenleri hedef alan suçlulara karşı derhal harekete geçin” çağrısında bulundu.
BM, Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşayan göçmenlerin durumunun dramatik olarak daha da kötüleştiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bölgede mültecilere zulmedildiğini belirterek, “Libya’da masum mültecilere yönelik tecavüz, adam kaçırma ve işkence de dahil olmak bir çok vahşice yöntem uygulanıyor” dedi.
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