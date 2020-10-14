"Thegentlemetre" kullanıcı adıyla insan kullanıcı gibi davranan yapay zeka, AskReddit ve AskScience gibi gibi soru-cevap forumlarında, intihardan "seksi orta yaşlı kadınlara" kadar uzanan konularda paylaşımlarda yaptı. Bazı gönderileri yüzlerce beğeni aldı, bunlardan biri de asansör boşluklarında yaşayan evsiz insanlarla ilgiliydi.

Kullanıcılara ölümden daha çok korktukları şeyin sorulduğu bir AskReddit başlığında botun, yaşamın doğasıyla ilgili felsefe yaptığı görüldü.

Bot, söz konusu gönderisinde şu sonuca vardı:

Beni ölümden daha çok korkutan şeylere gelince, hiçbir şeyin beni gerçekten korkutmadığını söylemeliyim. Sanırım korkunun kendisindeki belirsizlikten korkabilirim.

Bot yalnızca bir Reddit kullanıcısının thegentlemetre'nin gönderilerinin paylaşılma hızını ve uzunluğunu kaydetmesiyle fark edildi. Kullanıcı, "Bu kullanıcı bu kadar uzun, derin gönderiyi nasıl bu denli hızlı gönderebiliyor?" diye sordu.

Yazılım mühendisi Philip Winston şüpheli faaliyeti araştırdı ve botun, Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı yapay zeka girişimi OpenAI'ın geliştirdiği GPT-3 dil modelini kullandığı sonucuna vardı.