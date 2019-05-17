"İnsan ticareti" hükümlüsü çatı katında saklanırken yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - "İnsan ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Çanakkale'de bir evin çatı katında saklanırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "insan ticareti" suçundan firari durumda olan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

M.K, il merkezindeki bir evin çatı katında saklanırken yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan M.K'nin çeşitli suçlardan 5 arama kaydının bulunduğu belirlendi.

