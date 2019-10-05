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İnsan ticareti ve fuhuş operasyonuna: 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 18:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polis tarafından düzenlenen 'insan ticareti ve fuhuş' operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polis tarafından düzenlenen 'insan ticareti ve fuhuş' operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı edildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, insan ticareti ve yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında M.G., H.G., M.E.M. ile fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.
Soruşturmayı derinleştiren polis, A.B., M.B. ve İ.Ö.'yü de yakalayarak, gözaltına aldı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B., M.B. ve İ.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı. Yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı edildi.

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